Pirelli Otomobil Lastikleri'ne yeni CEO

Anasayfa » İK ve Yönetici Haberleri / Atananlar Ayrılanlar

19 Ocak 2017, 18:42

Pirelli Otomobil Lastikleri'nde CEO'luğa yaklaşık 30 yıldır Pirelli Grubu'nda çeşitli görevlerde bulunan Gian Paolo Comini Gatti getirildi.





Türkiye’de 55 yılı bulan üretim geçmişi ile Türkiye ekonomisine önemli katkılarda bulunan Pirelli’de Otomobil Lastikleri CEO’su olarak Gian Paolo Comini Gatti atandı. Yaklaşık 30 yıldır Pirelli Grubu’nda çeşitli görevlerde bulunan Gian Paolo Comini Gatti yeni görevine Ocak itibariyle başladı.

1985 yılında Pavia Üniversitesi Siyasi Bilimler Bölümü’nden mezun olan Gian Paolo Gatti Comini, kariyerine 1986 yılında Pirelli Grubu’nda başladı. İtalya’da gerçekleştirdiği çeşitli görevlerin ardından 1998-2000 yılları arasında Brezilya’da Pirelli Latin Amerika Otomobil Lastikleri Bölümü’nde Pazarlama Direktörlüğü yaptı. 2001-2004 yılları arasında Pirelli İsviçre, 2004-2012 yılları arasında da Pirelli İspanya-Portekiz ve 2012-2013 yılları arasında da Pirelli Fransa Ülke Direktörü olarak görev aldı. 2013 yılında Pirelli İtalya Endüstriyel Lastikler CEO’su olan Comini, 2014-2015 yılları arasında da Pirelli Avrupa Perakande Yöneticiliği yaptı. Son olarak Pirelli Afrika İhracat Ticaret Direktörlüğü görevini üstlendi.