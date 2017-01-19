2016'yı lider bitiren TEMSA, 2017'den umutlu

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19 Ocak 2017, 18:31

Otobüs pazarında, 1765 otobüs satıp 885 milyon TL ciro ve 128 milyon dolar ihracat geliri ile 2016'yı da lider kapatan TEMSA, 2017 hedeflerine tam gaz ilerliyor.

Sektöründe lider olan TEMSA’nın Genel Müdürü Dinçer Çelik, elektrikli araç üretiminde de çalışmalarının hız kesmeyeceği mesajını vererek, MD9 ElectriCITY ve Avenue EV’in ardından yeni bir elektrikli araç geliştirmeye yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

TEMSA, 2016 yılının değerlendirmesini ve 2017 hedeflerini düzenlediği toplantı ile basın mensuplarıyla paylaştı. 19 Ocak Perşembe günü düzenlenen toplantıya TEMSA Genel Müdürü Dinçer Çelik, Yurtiçi Satış Direktörü Murat Anıl, Yurtdışı Satış ve Pazarlama Direktörü Kadri Özgüneş, Otobüs Satış Müdürü Baybars Dağ, Kamu Satış Müdürü Ayşegül Gökçe, Kurumsal İletişim Müdürü Ebru Ersan ve Pazarlama Yöneticisi Feridun Tanır katıldı.

TEMSA, 2015 yılına göre yüzde 28 daralan ve toplam 5 bin 654 adet otobüsün satıldığı pazarda, 2016 yılında 1765 adet otobüs satıp elde ettiği yüzde 31 pazar payı ile yılın lider markası oldu. TEMSA’nın 2015 yılında 750 milyon TL olan cirosu, 2016 yılında yüzde 18 artışla 885 milyon TL’ye ulaştı. 102 milyon dolar olarak gerçekleşen ihracat cirosu yüzde 25 artışla 128 milyon doları geçti.

TEMSA Genel Müdürü Dinçer Çelik, basın toplantısında, 2017 yılında da lider marka olmaya devam edeceklerini belirterek, “Hep daha iyiye olan koşumuzu sürdüreceğiz ve lider marka konumumuzu koruyacağız” dedi.

Toplam otobüs pazarında TEMSA payı yüzde 31

Genel Müdür Dinçer Çelik, 2015 yılında olduğu gibi 2016’da da otobüs pazarının lider markasının TEMSA olduğunu belirtti. 2016 yılında satılan toplam otobüs sayısının 5 bin 654 olduğunu açıklayan Dinçer Çelik, “TEMSA olarak zorlu geçen 2016 yılında 1765 adetlik araç satışıyla yüzde 31 pazar payı elde ederek liderliğimizi koruduk. 2015 yılında toplam otobüs pazarı 7 bin 893 adet iken 2016’da yüzde 28 daralma ile 5 bin 654 seviyesine geriledi. Ancak yaşanan bu daralmaya rağmen TEMSA’nın pazar payı da yüzde 26’dan yüzde 31’e çıktı. Yüzde 28 gibi büyük bir daralmanın yaşandığı pazarda siz payınızı artırarak yolunuza devam ediyorsanız, doğru ürünleri müşterilerle buluşturmuş ve müşterinin yanında olmayı başarmışsınız demektir” diye konuştu.

TEMSA’nın gücüne güç katan unsur

TEMSA’nın gücüne güç katan unsurlardan birinin de satış sonrası hizmet kalitesi olduğunu ifade eden Dinçer Çelik, şu noktalara dikkati çekti: “Ülkemizde en geniş servis ağına sahip markalardan biriyiz. Sadece geniş bir ağda hizmet vermeniz yeterli olmuyor. Müşteri memnuniyeti düzeyiniz çok önemli. İşte burada elde ettiğimiz memnuniyet seviyesi bizi pazar liderliğine taşıyan en önemli etkenlerden birisi. Yurtiçinde 14 lokasyonda bayi satış ağına sahibiz. Bu önümüzdeki süreçte artmaya devam edecek.”

885 milyon TL ciro, 128 milyon dolar ihracat

2016 yılında ciro da önemli bir yükseliş seviyesine ulaştıklarının bilgisini de veren Dinçer Çelik şunları söyledi: “2015’te 750 milyon TL olan ciromuz, 2016 yılında yüzde 18 artışla 885 milyon TL’ye ulaştı. Burada hedef 1 milyar TL ciroya ulaşmak. İhracat cirosundaki artışımız da çok önemli bir noktaya geldi. 2015 yılında 102 milyon dolar olarak gerçekleşen ihracat cirosu 2016 yılında yüzde 25 artışla 128 milyon doları geçti. Buradaki hedefimiz de 150 milyon doları aşmak.”



