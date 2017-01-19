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DKV, Daimler ve T-Systems'den dev işbirliği
19 Ocak 2017, 18:14
Avrupa otoyollarında tek kutu uygulamasına geçiliyor. DKV, Daimler ve T-Systems, Avrupa Elektronik Geçiş Hizmetinin tek bir cihaz kullanılarak sunulması amacıyla birlikte çalışma kararı aldı.
T-Systems International GmbH, Daimler AG ve DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG bütün Avrupa’da, Avrupa Elektronik Geçiş Hizmeti’nin (EETS) geliştirilmesi ve sunulması amacıyla birlikte çalışma kararı aldı.
Öngörülen işbirliğinin bir iş ortaklığı olduğunu vurgulayan DKV Euro Service Türkiye Satış Müdürü Deniz Çokcoş Sezer şunları söyledi: “İş ortaklığının amacı, EETS hizmetini pazarlayacak ve geçiş ücretlerinin son kullanıcıdan alınması işini yürütecek satış ortaklarıyla anlaşma yapmak. İstenen işbirliği için Avrupa Rekabet Kurulu onayı bekleniyor. Planlanan hizmetin teknik esası, Avrupa’daki tüm geçiş ücretlerinin tek bir cihaz kullanılarak faturalanmasına izin verecek şekilde tasarlanmış, ulus aşırı kullanıma açık, araca monteli bir ünite şeklinde. Verilecek hizmetin mevcut ve gelecekteki tüm paralı yolları, ilgili tünel ve köprüleri kapsaması planlanıyor.”
2018’den itibaren AB otoyollarında tek kutu uygulamasına geçilmesinin planlandığını bildiren Deniz Çokcoş Sezer, “İlk etapta Belçika, Almanya, Fransa, Avusturya ve Polonya merkezli lojistik firmalarına, ikinci aşamada ise İtalya, Portekiz, İspanya ve Macaristan merkezli firmalara bu hizmet verilmeye başlanacak” dedi.
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