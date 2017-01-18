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Anadolu Isuzu'ya İnovasyon Ödülü

Anadolu Isuzu'ya İnovasyon Ödülü

Tarih 18 Ocak 2017, 20:22

İnovaLİG Ödülleri'nde Anadolu Isuzu, ''İnovasyon Stratejisi'' kategorisinde altıncı oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin A.T Kearney’in desteği ile düzenlediği Türkiye’nin ilk inovasyon yarışması olan İnovaLİG sonuçları açıklandı. Toplam 761 şirketin katıldığı yarışmaya TİM ve A.T Kearney tarafından yapılan analiz ve jüri üyelerinin incelenmesi sonucu değerlendirmeler yapıldı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda İnovaLİG Ödülleri’nde Anadolu Isuzu, “İnovasyon Stratejisi” kategorisinde altıncı oldu.

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan yaptığı açıklamada, “Anadolu Isuzu olarak varlık nedenimiz, insanları ihtiyaçları ile buluşturan güvenilir araç ve hizmetleri hızlı ve sürdürebilir şekilde sunmak. Bu ödülün varlık nedenimize yönelik stratejilerimizde şirketimize ışık tutacağına inanıyorum” dedi.

 

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