TEMSA, 2017'ye de hızlı başladı

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17 Ocak 2017, 22:47

TEMSA, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne 37 adetlik Opalin City anlaşmasının ilk bölümü olan 20 adet Opalin City'i törenle teslim etti.

TEMSA, Şanlıurfa Belediyesi kuruluşu Belsan A.Ş’ye 37 adetlik Opalin City anlaşmasının ilk bölümü olan 20 adet Opalin City’i düzenlenen törenle teslim etti.

Şanlıurfa Haleplibahçe Müzeler Bölgesi’nde 16 Ocak Pazartesi günü düzenlenen törenle Şanlıurfa kent içi ulaşım filosuna 20 adet TEMSA Opalin City katıldı. Belsan A.Ş. filosunda hizmet verecek olan 20 Opalin City’nin sayısı önümüzdeki günlerde yapılacak teslimatlarla birlikte 37’ye çıkacak.

Araçların teslimine yönelik düzenlenen törene Vali Güngör Azim Tuna, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, TEMSA Kamu Satış Yöneticileri Alper Şahin ve Mahir Akkuş katıldı.

“Günde 190 bin kişi toplu ulaşımı kullanıyor”

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, kentte toplu taşımayı 190 bin insanın kullandığını belirterek, ulaşımda fizibilite çalışmalarını uzmanlarla yapıp, her türlü detayı gözden geçirdiklerini ifade etti. Başkan Çiftçi,”Ulaşım master planımız tamamlandı. Trafik akışını sağlıklı yapmak için çalışmalarımız sürüyor. Ulaşım, üzerinde çok çalıştığımız konulardan birisi. Şehirler büyüdüğü zaman toplu taşıma önem kazanıyor. Halkımızın sağlıklı erişimini sağlayabilmek için en önemli hedefimiz toplu taşımayı güçlendirmek. Bu hedefleri gerçekleştirmede önemli adımlar atıyoruz" dedi.

“TEMSA’ya teşekkür”

Başkan Nihat Çiftçi, 37 Opalin City araç ile işletme maliyetlerinin düşeceğini vurgulayarak, “Yakıt tüketimi ile avantaj sağlayan, en geniş iç hacme ve koltuk yerleşimine sahip, engelliler için manüel rampalı çok titiz bir tasarımın ürünü bu araçları almaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Şanlıurfa ulaşımının hizmet kalitesini artıran bu araçlarla birlikte bizlere sağladıkları katkılar ve imkanlar için de TEMSA’ya teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Yeni araçlar bölge halkına hayırlı olsun”

Araçların hayırlı olmasını dileyen Başkan Çiftçi, "Şirket olarak Belsan, toplu taşıma kalitesini, teknolojiyi kullanarak soğutma ve ısıtma sistemi ile engelliler için modern araçlarla toplu taşımayı uygun hale getiriyor. Belsan’ın, 289 araçlık filosuna 37 araç daha ekleyerek Şanlıurfa'mıza hizmet ediyoruz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bitmeyen enerjisiyle her gün Peygamberler kentine hizmet veriyor. Hizmete giren araçlar hem Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne hem de halkımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

“Bu hizmetler bizi mutlu ediyor”

Hizmetlerin heyecanlandırdığını belirten Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna ise, "Büyükşehir Belediyemizin toplu taşıma araçlarını hep birlikte hizmete sunuyoruz. Şanlıurfa'da insana verilen değerin bir yansıması olarak hizmette gelinen noktayı görmek bizi memnun ediyor. Bölgenin parlayan yıldızı Şanlıurfa'da insanımıza daha kaliteli hizmet sunulacak. Standardın yükselmesi bizi mutlu ediyor" dedi.

940 çalışanla toplu taşıma

Belsan Genel Müdürü Nusret Urmak, 940 çalışanla hem toplu taşıma alanında hem de otogar ve otoparklarda hizmet verdiklerini söyledi. 20 TEMSA Opalin City teslimatı ile filolarında araç sayısının 309’a çıktığını belirten Urmak sözlerini şöyle sürdürdü: “17 Opalin City’nin de kısa sürede devreye girmesiyle 326 araçla hizmet verir hale geleceğiz. Günlük ortalama 190 bin kişinin tercih ettiği toplu taşımada vatandaşların daha rahat ve hızlı ulaşımını sağlamayı hedefliyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin kendi öz kaynakları ile aldığı bu araçlar, Eyyübiye, Bağlarbaşı, Sigorta, Maşuk ve Güzelşehir bölgelerinde hizmet verecek.”

“Müşteriye en uygun, en kaliteli çözümler TEMSA’da”

TEMSA Kamu Satış Yöneticisi Alper Şahin de yaptığı açıklamada, ülke genelinde en geniş servis ve hizmet ağına sahip bir marka olduklarına belirterek, “TEMSA olarak müşterilerimize en iyi hizmeti ve en iyi aracı sunmak için yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Yenilikçi çözümler ile müşterilerimize en uygun çözümleri sunma anlayışı ile hareket ediyoruz. Bu anlayış da sahada TEMSA farkını oluşturuyor. 2017 yılı içerisinde teslimatlarımız devam edecek. Yeni Opalin City araçlarımızın Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne, Belsan A.Ş’ye ve bölge halkına hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

