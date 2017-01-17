Renault Grubu'ndan 2016'da rekor satış

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17 Ocak 2017, 22:34

2016 yılında gerçekleştirdiği 3 milyon 182 bin 625 adet satış ile Renault Grubu, dünyanın bir numaralı Fransız otomotiv grubu oldu.

Renault Grubu, 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 13,3 artışla 3,18 milyon araç satışı gerçekleştirerek yeni bir rekor kırdı.

Renault Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, "Drive the Change" planının dinamizmiyle dört yıldır üst üste satışlarını artıran grup, 2016 yılında 3 milyon 182 bin 625 satışa ulaştı.

Dünya çapında binek otomobil ve hafif ticari araç satışlarının yüzde 4,6 arttığı 2016'da yüzde 13,3 büyüme kaydeden grubun dünya otomotiv pazarındaki payı da 2015'e göre 0,3 puanlık artışla yüzde 3,5'e çıktı. Geçen yıl hem Renault hem Dacia markaları rekor satış gerçekleştirdi.

Geçen yıl Avrupa'da yüzde 11,8'lik artışla 1 milyon 805 bin 290 araç satarak yüzde 10,6 pazar payı elde eden grup, Avrupa dışında ise rekor düzeyde satışla yüzde 5,2 artan pazarda 2015 yılına kıyasla yüzde 15,3'lük artış kaydetti.

Renault Grubu Pazarlama Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Thierry Koskas, "2016 yılında dünya çapında 3,18 milyon araç satışıyla yeni bir rekor kırdık. Birkaç yıldır devam eden ürün gamını yenileme ve coğrafi genişleme stratejimiz başarılı oldu. Bu da Renault Grubu'nun her bölgede satış ve pazar payı açısından dikkate değer biçimde ilerlemesine imkan veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Renault, Avrupa'da ikinci oldu

Renault, satışlarını bir kez daha artırdığı Avrupa'da en büyük ikinci otomotiv markası oldu. Avrupa'da 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 12,1 artışla 1 milyon 390 bin 280 araç satışı yapan Renault'nun pazar payı 0,4 puanlık yükselişle yüzde 8,1'e çıktı.

Renault ayrıca Avrupa binek otomobil pazarında payını en hızlı artıran (0,4 puan) marka oldu. Bu sonuç, Espace, Talisman ve Megane ailesi de dahil olmak üzere yürütülen ürün yenileme çalışmasıyla gerçekleşti. Yeni Scenic, pazardaki ilk üç ayında 19 binden fazla sipariş alarak iyi bir başlangıca imza attı.

Renault B segmentine dahil şehir otomobillerindeki liderliğini devam ettirdi. Bu başarıdaki en büyük pay ise segmentte 215 bin 670 satışla başı çeken Clio ve Captur'a ait oldu.

Avrupa'daki hafif ticari araç pazarında ise Renault'nun satışları geçen yıl 2015'e göre yüzde 9,9 artarak 296 bin 187'ye çıktı ve marka yüzde 14,8 pazar payına ulaştı.Avrupa pazarında geçirdiği 11 senenin ardından Dacia markasının satışları 2016'da bir kez daha yükseldi ve yüzde 10,8 yükselişle 415 binlik rekor düzeye çıktı.

Renault markası Avrupa'daki elektrikli araç pazarında liderliğini koruyarak, Twizy hariç yüzde 11 artışla 25 bin 648 satış rakamına ulaştı. ZOE, elektrikli binek otomobil sıralamasında yüzde 16 artış ve 21 bin 735 satışla, Kangoo Z.E. ise 3 bin 901 satışla elektrikli hafif ticari araç pazarında lider konumda yer aldı.

Fransa'da Renault Grubu son 5 yılın en iyi satış performansını yakaladı. Fransa'nın lider otomotiv markası konumundaki Renault, binek otomobil ve hafif ticari araç pazarında yüzde 22,3 pay ile liderliğini sürdürdü. Dacia satışları ise 112 bin rekor satış seviyesine erişti ve bireysel satışlarda dördüncü sırada yer aldı.

Uluslararası büyüme

Dünya genelindeki dengesiz ekonomik koşullara rağmen Renault Grubu 2016'da tüm bölgelerdeki pazar payını artırarak konumunu güçlendirdi. Hindistan'da Kwid, Kore'de QM6 ve SM6, Rusya'da Kaptur, Çin'de Koleos, Türkiye'de Megane Sedan ve Latin Amerika'da Oroch ile ürün gamı yenileme programı uluslararası pazarlarda başarıya ulaştı.

Afrika, Orta Doğu ve Hindistan bölgelerinde satışları yüzde 36,4 artan grubun pazar payı yüzde 6,2'ye ulaştı. Renault, Hindistan'da en çok satan Avrupalı otomotiv markası pozisyonunu korudu ve satışlarını yüzde 145,6 artırdı. Kwid satışları toplam 105 bin 745'e ulaşırken, Hindistan, beş sıra yükselerek grubun dünya çapındaki en büyük sekizinci pazarı oldu.

Satışların yüzde 110,7 arttığı İran, Renault Grubu'nun 2015'e kıyasla 3,7 puanlık artışla yüzde 8,4 pazar payı elde etmesini sağladı. Grup, Tondar ve Sandero'nun başarıları sayesinde bir sene içinde pazar payını iki katına çıkararak İran pazarında büyük bir oyuncu olma özelliğini tekrar elde etti.

Renault Grubu Kuzey Afrika'da ise 4,9 puanlık artışla yüzde 38,5 pazar payı elde etti. Grubun Cezayir'de pazar payı 2016'da 15,7 puanlık artışla rekor düzey olan yüzde 51,3'e ulaşırken, buradaki en büyük paylardan biri Symbol'ün yerel üretimi oldu. Dacia ve Renault'nun sırasıyla birinci ve ikinci oldukları Fas'ta ise grubun satışları yüzde 22,5 arttı ve pazar payı yüzde 37,8 ile rekor kırdı.

Türkiye'deki dinamizm rekor satış getirdi

Avrasya bölgesinde pazar yüzde 6,3 daralmasına rağmen grubun satışları yüzde 23 yükselirken, pazar payı da 1,1 puan artarak yüzde 13 oldu. Bundaki en büyük etkenlerden biri grubun yüzde 4,4 artışla rekor satış gerçekleştirilen Türkiye'deki dinamizmi oldu. Yeni Megane Sedan satışa sunulduğu ekim ayından itibaren 10 bin 829 adet satışla iyi bir başlangıç yaptı.

Bölgedeki çoğu ülkede gerçekleştirilen satış büyümesi pazarın yüzde 10,8 düştüğü Rusya'daki ekonomik krizin etkilerini telafi etti. Renault, buradaki satışlarında yaşanan azalmayı yüzde 2,6'da tutmayı başardı ve yüzde 0,7 artışla rekor düzeyde 8,2 pazar payı elde etti. Bundaki en büyük pay ise haziran ayındaki lansmanından beri 14 bin 600'den fazla satan Kaptur'a ait oldu.

Amerika bölgesinde Renault Grubu satışları pazarın yüzde 4,1 daralmasına rağmen yüzde 0,1 yükselirken, pazar payı ise 0,3 puan artışla yüzde 6,5 oldu.

Pazarın genel anlamda yüzde 19,8 gerilediği Brezilya'da ise grubun pazar payı 0,2 puan artarak yüzde 7,5'lik rekor düzeye erişti. Bundaki en büyük pay Duster Oroch'un sergilediği başarılı performans oldu. Grup, 2017'de Captur, Kwid, Yeni Koleos ve Alaskan'la birlikte yeni SUV serisinin başarılarının meyvesini toplayacak. Arjantin pazarında pickup'ın başarısından faydalanmaya devam eden Renault'nun bu ülkedeki satışları yüzde 9,1 büyüyen bir pazarda yüzde 24,8 arttı. Kolombiya'da ise grubun satış hacmi ve pazar payı yüzde 21,3 ile rekor kırdı.

Asya Pasifik bölgesi olarak bakıldığında pazar genel anlamda yüzde 0,3 daralırken, Renault Samsung Motors satışları Güney Kore'de yüzde 38,8 yükseldi. Pazar payı 2016 senesinde SM6 ve QM6'nın başarılı lansmanları sayesinde 1,7 puan artarak yüzde 6,2’ye ulaştı. QM6 siparişleri sadece dört ayda 21 bine erişti.

Çin'de ise Dongfeng Renault ortak girişimi tarafından yerel olarak üretilen ilk araç olan Kadjar'ın piyasaya sürülmesiyle Renault satışları yüzde 14 büyüyen pazarda yüzde 50,8 arttı. Yeni Koleos siparişleri sadece iki ay içinde 10 bine yaklaştı.

2017 öngörüleri

Renault Grubu, 2017'de küresel pazarın 2016'ya oranla yüzde 1,5-2 arasında büyüyeceğini öngörürken, Avrupa ve Fransa pazarında ise yüzde 2 artış bekliyor.

Brezilya ve Rusya pazarlarının sabit kalacağını, Çin'in yüzde 5, Hindistan'ın da yüzde 8 büyüyeceğini tahmin eden grup, Avrupa'da yenilenen ürün gamı, Hindistan'da Kwid, Çin'de Koleos ve Kadjar, Rusya'da Kaptur, Güney Kore'de QM6 ve SM6, Latin Amerika'da Alaskan aracılığıyla SUV gamı ile başarısını sürdürmeyi planlıyor.

Renault Grubu, Avrupa ve uluslararası pazarlarda satış ve pazar paylarındaki büyümesinin devam edeceğini öngörüyor.

