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Iveco, dünyanın en zorlu rallisinde tekrar podyuma çıkıyor
17 Ocak 2017, 22:22
Gerard de Rooy, Petronas De Rooy Iveco Takımını ve kendine ait #500 Iveco Powerstar aracını, Güney Amerika'nın en zor yollarında yaklaşık 9 bin km sürerek 2017 Dakar Rallisinde üçüncülüğe taşıdı.
Dakar Rallisinin 39’uncusu, Cumartesi günü düzenlenen on ikinci aşama ile sona yaklaştı. 64 Kilometrelik özel ve kısa Río Cuarto parkuruyla, katılımcılar dünyanın en zor ralli mücadelesini tamamlamak üzere araçlarını finiş çizgisine taşıdılar.
Aşama 12 Sonuçları – Dakar 2017
Genel Sıralama – Dakar 2017
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