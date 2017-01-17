TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Dünya

Iveco, dünyanın en zorlu rallisinde tekrar podyuma çıkıyor

Iveco, dünyanın en zorlu rallisinde tekrar podyuma çıkıyor

Tarih 17 Ocak 2017, 22:22

Gerard de Rooy, Petronas De Rooy Iveco Takımını ve kendine ait #500 Iveco Powerstar aracını, Güney Amerika'nın en zor yollarında yaklaşık 9 bin km sürerek 2017 Dakar Rallisinde üçüncülüğe taşıdı.

Dakar Rallisinin 39’uncusu, Cumartesi günü düzenlenen on ikinci aşama ile sona yaklaştı. 64 Kilometrelik özel ve kısa Río Cuarto parkuruyla, katılımcılar dünyanın en zor ralli mücadelesini tamamlamak üzere araçlarını finiş çizgisine taşıdılar.
PETRONAS De Rooy IVECO takım lideri ve 2012 ile 2016 Dakar rallilerini IVECO ile kazanan Gerard de Rooy,iki hafta süren yarış boyunca kazanmak için rakipleriyle zorlu ve kıyasıya bir mücadele içine girerek Powerstar’ını podyumda üçüncülüğe çıkardı.
Yarışı önde götüren Dutchman, aşamalar boyunca birçok kez lastik patlaması sorunu yaşadı. Sonuç olarak diğer araçların gerisine düştü ve aşırı toz ve sınırlı imkanlar liderliği tekrar ele geçirmek için gösterdiği gayretlere engel oldu. Ancak IVECO kamyonunun gücü, Dakar rallisinin galibi Eduard Nikolaev!in 41dk19sn gerisinden gelerek ona bir başka podyum derecesi kazandırdı ve üçüncü olmasını sağladı.
Ton van Genugten ve Wuf van Ginkel’in IVECO Trakker araçları, son aşamalarda birlikte yol aldı ve çamura saplanmış halde altı saatten fazla bir zaman kaybettikten sonra birkaç sıra yükselmeyi başardı.
Araç #507’nin sürücü koltuğunda oturan Van Genugten, liderlerin neredeyse yedi saat gerisinde kalarak yarışı 16. sırada tamamladı. Van Ginkel takım arkadaşının hemen arkasından 17. Sırayı aldı, ancak sekiz saatten fazla bir süre geride kaldı.
Bir başka IVECO Powerstar’ın sürücü koltuğunda oturan Federico Villagra, 2017 Dakar Rallisini De Rooy’un hemen arkasında dördüncü sırada tamamladı. Geçen senenin podyum birinciliğini tekrarlayamadı ve bir aşamayı kazanma hedefine henüz ulaşamadı. Bununla birlikte, Arjantinli sürücü IVECO aracı ile ikinci senesinde iyi bir potansiyel sergiledi.

Aşama 12 Sonuçları –  Dakar 2017
1. Eduard Nikolaev (Kamaz) 34dk25sn
2. Airat Mardeev (Kamaz) +33sn
3. Siarhei Viazovich (Maz) +44sn
4. Peter Versluis (MAN) +1dk09sn
5. Federico Villagra (IVECO) +1dk25sn
-----------
8. Gerard de Rooy (IVECO) +2dk21sn
10. Wuf van Ginkel (IVECO) +2dk40sn
11. Ton van Genugten (IVECO) + 2dk42sn

Genel Sıralama –  Dakar 2017
1. Eduard Nikolaev (Kamaz) 27s58dk24sn
2. Dmitry Sotnikov (Kamaz) +18dk58sn
3. Gerard de Rooy (IVECO) +41dk19sn
4. Federico Villagra (IVECO) +1s00dk04sn
5. Airat Mardeev (Kamaz) +2s26dk50sn
-----------
16. Ton van Genugten (IVECO) +6s58dk03sn
17. Wuf van Ginkel (IVECO) + 8s19dk48sn

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Dünya

Peugeot, Dakar'da hız kesmiyor

 Peugeot, Dakar'da hız kesmiyor 2017 Dakar'a kontrollü başlayan Peugeot'nun ekipleri zorlu mücadelenin henüz ilk etaplarında liderliğe yüks...

Iveco ekibi Dakar yarışına başladı

 Iveco ekibi Dakar yarışına başladı Dakar 2017: Iveco ve Petronas De Rooy Iveco Takımı yarışa başladı.Dört Iveco kamyonu, 2 Ocak'tan başlayarak 14...

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Başarıya destek

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x