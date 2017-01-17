Iveco, dünyanın en zorlu rallisinde tekrar podyuma çıkıyor

Anasayfa » Dünya

17 Ocak 2017, 22:22

Gerard de Rooy, Petronas De Rooy Iveco Takımını ve kendine ait #500 Iveco Powerstar aracını, Güney Amerika'nın en zor yollarında yaklaşık 9 bin km sürerek 2017 Dakar Rallisinde üçüncülüğe taşıdı.



Dakar Rallisinin 39’uncusu, Cumartesi günü düzenlenen on ikinci aşama ile sona yaklaştı. 64 Kilometrelik özel ve kısa Río Cuarto parkuruyla, katılımcılar dünyanın en zor ralli mücadelesini tamamlamak üzere araçlarını finiş çizgisine taşıdılar.

PETRONAS De Rooy IVECO takım lideri ve 2012 ile 2016 Dakar rallilerini IVECO ile kazanan Gerard de Rooy,iki hafta süren yarış boyunca kazanmak için rakipleriyle zorlu ve kıyasıya bir mücadele içine girerek Powerstar’ını podyumda üçüncülüğe çıkardı.

Yarışı önde götüren Dutchman, aşamalar boyunca birçok kez lastik patlaması sorunu yaşadı. Sonuç olarak diğer araçların gerisine düştü ve aşırı toz ve sınırlı imkanlar liderliği tekrar ele geçirmek için gösterdiği gayretlere engel oldu. Ancak IVECO kamyonunun gücü, Dakar rallisinin galibi Eduard Nikolaev!in 41dk19sn gerisinden gelerek ona bir başka podyum derecesi kazandırdı ve üçüncü olmasını sağladı.

Ton van Genugten ve Wuf van Ginkel’in IVECO Trakker araçları, son aşamalarda birlikte yol aldı ve çamura saplanmış halde altı saatten fazla bir zaman kaybettikten sonra birkaç sıra yükselmeyi başardı.

Araç #507’nin sürücü koltuğunda oturan Van Genugten, liderlerin neredeyse yedi saat gerisinde kalarak yarışı 16. sırada tamamladı. Van Ginkel takım arkadaşının hemen arkasından 17. Sırayı aldı, ancak sekiz saatten fazla bir süre geride kaldı.

Bir başka IVECO Powerstar’ın sürücü koltuğunda oturan Federico Villagra, 2017 Dakar Rallisini De Rooy’un hemen arkasında dördüncü sırada tamamladı. Geçen senenin podyum birinciliğini tekrarlayamadı ve bir aşamayı kazanma hedefine henüz ulaşamadı. Bununla birlikte, Arjantinli sürücü IVECO aracı ile ikinci senesinde iyi bir potansiyel sergiledi.

Aşama 12 Sonuçları – Dakar 2017

1. Eduard Nikolaev (Kamaz) 34dk25sn

2. Airat Mardeev (Kamaz) +33sn

3. Siarhei Viazovich (Maz) +44sn

4. Peter Versluis (MAN) +1dk09sn

5. Federico Villagra (IVECO) +1dk25sn

-----------

8. Gerard de Rooy (IVECO) +2dk21sn

10. Wuf van Ginkel (IVECO) +2dk40sn

11. Ton van Genugten (IVECO) + 2dk42sn

Genel Sıralama – Dakar 2017

1. Eduard Nikolaev (Kamaz) 27s58dk24sn

2. Dmitry Sotnikov (Kamaz) +18dk58sn

3. Gerard de Rooy (IVECO) +41dk19sn

4. Federico Villagra (IVECO) +1s00dk04sn

5. Airat Mardeev (Kamaz) +2s26dk50sn

-----------

16. Ton van Genugten (IVECO) +6s58dk03sn

17. Wuf van Ginkel (IVECO) + 8s19dk48sn

