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Pirelli, yetkili satıcılarıyla buluşmaya devam ediyor
17 Ocak 2017, 22:15
Pirelli, ağır vasıta yetkili satıcılarının Kıbrıs'ta bir araya geldiği toplantıda ağır vasıta lastik pazarı 2016 performansı, 2017 hedefleri ve stratejileri paylaşıldı.
Pirelli, yetkili satıcı buluşmalarından bir yenisini daha gerçekleştirdi. Pirelli, 63 bayiden 109 kişinin katıldığı ağır vasıta lastikleri yetkili satıcısıyla Kıbrıs’ta bir araya geldi. Gerçekleştirilen buluşmada Pirelli’nin projeleri, gelecek hedefleri ve değerlendirilmeler paylaşıldı.
Pirelli yetkili satıcılarının yanı sıra, Pirelli Endüstriyel ve Ticari Lastikler Genel Müdürü Alp Günvaran ile Pirelli Satış ve Pazarlama ekibinin de katıldığı toplantıya, yetkili satıcılar büyük ilgi gösterdi. Katılımcılarla, ticari araç lastik pazarı 2016 yılı değerlendirmesi ve 2017 yılı hedeflerinin yanı sıra dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ve lastik sektörünün geleceği hakkında da değerli bilgiler paylaşıldı. Ürün stantlarında yeni ürünlerden H01: Coach lastiklerinin de tanıtımı gerçekleşirken, diğer stantlarda kaplama teknolojileri, filo çözümleri ve bayi otomasyon sistemi hakkında detaylı bilgiler sunuldu.
Bayi toplantısına katılan ünlü ekonomist Asaf Savaş Akat ise; Türkiye ekonomisi ve döviz kurları hakkında değerlendirmeler yaparken, gelecek yıllarla dünya ekonomisinde gerçekleşebilecek gelişmelere dair önemli bilgiler de aktardı.
Toplantı gerçekleştirilen gala yemeği ile sona ererken, çeşitli alanlarda başarı gösteren yetkili satıcılara ödüller verildi.
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