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Otomotiv 2017'nin de lokomotifi olacak
17 Ocak 2017, 19:43
KPMG Türkiye Denetim Şirket Ortağı ve Otomotiv Sektör Lideri Ergün Kış, otomotiv sektör raporunu açıkladı. Kış, şu rakamlara dikkat çekti...
KPMG Türkiye, ekonominin dinamosu sayılan sektörlerin 2017 raporlarını açıklıyor. Sektöre ait 2016 rakamlarının analiz edildiği ve sektörün 2017’deki yol haritasının çıkarıldığı raporların ilki otomotiv.
KPMG Türkiye Denetim Şirket Ortağı ve otomotiv sektör lideri Ergün Kış’a göre Türkiye ekonomisinin lokomotifi olarak kabul edilen otomotivde yakalanan olumlu ivmenin; 2017’de üretim, satış ve ihracata yüksek rakamlarla yansıması bekleniyor. Kış, “Küresel konjonktür ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler dikkate alındığında 2016 yılının en çok otomotiv sektörüne gülümsediği söylenebilir. Otomotiv, üretim ve ihracat rakamları ile hem büyümeye hem de cari dengeye en çok katkı sağlayan sektör oldu” dedi.
İşte KPMG Türkiye Otomotiv Sektör Raporu’ndan öne çıkan başlıklar…
•2016 yılının ilk 11 ayında toplam otomotiv üretimi yüzde 2 artışla 863 bin adet, otomobil üretimi ise yüzde 6 artışla 649 bin adet olarak gerçekleşti.
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