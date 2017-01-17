Otomotiv 2017'nin de lokomotifi olacak

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17 Ocak 2017, 19:43

KPMG Türkiye Denetim Şirket Ortağı ve Otomotiv Sektör Lideri Ergün Kış, otomotiv sektör raporunu açıkladı. Kış, şu rakamlara dikkat çekti...

KPMG Türkiye, ekonominin dinamosu sayılan sektörlerin 2017 raporlarını açıklıyor. Sektöre ait 2016 rakamlarının analiz edildiği ve sektörün 2017’deki yol haritasının çıkarıldığı raporların ilki otomotiv.

KPMG Türkiye Denetim Şirket Ortağı ve otomotiv sektör lideri Ergün Kış’a göre Türkiye ekonomisinin lokomotifi olarak kabul edilen otomotivde yakalanan olumlu ivmenin; 2017’de üretim, satış ve ihracata yüksek rakamlarla yansıması bekleniyor. Kış, “Küresel konjonktür ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler dikkate alındığında 2016 yılının en çok otomotiv sektörüne gülümsediği söylenebilir. Otomotiv, üretim ve ihracat rakamları ile hem büyümeye hem de cari dengeye en çok katkı sağlayan sektör oldu” dedi.

İşte KPMG Türkiye Otomotiv Sektör Raporu’ndan öne çıkan başlıklar…

•2016 yılının ilk 11 ayında toplam otomotiv üretimi yüzde 2 artışla 863 bin adet, otomobil üretimi ise yüzde 6 artışla 649 bin adet olarak gerçekleşti.

•Aynı dönemde Türkiye’de üretilen her 100 aracın 77’si ihraç edildi. 2015’te bu oran yüzde 73’tü. Her iki dönemin ilk 11 aylık verileri karşılaştırıldığında, ihraç edilen toplam araç sayısındaki artış yüzde 14’e yaklaştı.

•2016’nın tüm aylarında en çok ihracat yapan sektör olma ünvanına sahip otomotiv sektörünün yakaladığı bu başarılı grafik, ülke ihracatına da olumlu yansıdı. Sektör ekonominin lokomotifi oldu.

•AB ülkeleri ilk 5’te•TİM verilerine göre otomotiv sektörü ihracatının yüzde 80’e yakınını AB ülkelerine gerçekleştirdi. En çok ihracat yapılan 5 ülke Almanya, İtalya, Fransa, Birleşik Krallık ve İspanya oldu. AB ülkeleri ihracat yapılan ilk 20 ülkenin 14’ünü oluşturdu. İlk 10’da AB ülkeleri dışında ABD yer aldı. İlk 20’nin diğer ülkeleri İsrail, Mısır, İran ve Rusya olurken daha önce üst sıralarda yer alamayan Fas geçen yıl listeye 13’üncü sıradan girdi.

•Sektördeki büyük yatırımlar•Toyota’nın hibrit C-HR araçları Sakarya’da üretmeye başlaması, OYAK Renault’un Bursa’da Megane Sedan seri üretimine geçmesi, BMC’nin Sakarya Karasu’da savunma sanayii yatırımı yapma kararı, Alman otomotiv yan sanayi firması ElringKlinger’in Bursa’da yeni üretim tesisi açması 2016’da sektördeki büyük yatırımlar arasına girdi.

•Ekonomi Bakanlığı verilerine göre son 10 yılda otomotiv sektöründe yatırım teşviki için düzenlenen belge adedi 2008’de zirveye çıktı, 2016’nın ilk 10 ayında ise en düşük seviyeye geriledi. Düzenlenen belge adedi 2015 ve 2016’da düşüş gösterirken, belgelerin toplam yatırım tutarları ise 2015’teki seviyeyi geride bıraktı.

•2016’da belgeye bağlanan yatırım tutarının yüzde 81’i yabancı sermaye tarafından gerçekleştirildi. Aynı oran 2014’te yüzde 67, 2015’te ise yüzde 55 seviyelerindeydi. Yerli yatırımların yedek parça ve ara malı, yabancı sermayenin büyük yatırımlarının ise otomobil ve ticari araç üretimine yoğunlaştığı düşünüldüğünde, bu yatırımların tamamlanmasıyla sektör ihracatında ciddi artış beklenebilir.

•Risk unsurlarına dikkat

•Ergün Kış, şu değerlendirmeyi yaptı:“2016’da sektör genelinde yakalanan olumlu ivmenin 2017’de süreceği öngörülüyor. 2017, üretim, satış ve ihracatta daha yüksek nominal rakamların görüleceği bir yıl olacak. Ayrıca otomotiv sektörünün 2017’de de firma ve sektör bazlı liderliklerini devam ettirmesi bekleniyor. Otomotiv, dışa açıklığı ve küresel tedarik zincirlerine yüksek entegrasyonu nedeniyle küresel talep ve ikili/çoklu ticaret anlaşmalarına duyarlılığı en yüksek sektör. Hem avantaj hem tehdit olan bu özellik nedeniyle TTIP, TPP ve Brexit gibi etkisi geniş gelişmeler sektör için risk faktörü olmaya devam edecek.”

