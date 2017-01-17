Honda'dan Ocak ayına özel fırsatlar

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17 Ocak 2017, 19:33

Ocak ayına özel kampanyada 2017 model Honda Civic Sedan'lara 2016 fiyatlarıyla sahip olunurken, 4X4 CR-V 1.6 dizel otomatik modellerinde ise 5 bin TL'ye kadar takas desteği sunuluyor.

Honda Ocak ayında sunduğu fırsatlar ile müşterilerine 2017 model Civic’leri 2016 model yılı fiyatlarıyla satın alma fırsatını tanıyor. CR-V modellerinde ise 5 bin TL’ye varan takas indirimlerinin yanı sıra şimdi alıp bir yıl sonra ödeme kolaylığını sağlanıyor.

CR-V’de iki motor ve 5 donanım seçeneği

1.6 litrelik dizel motoru 160 PS güç üreten CR-V dizel otomatiğin başlangıç paketi olan Dream versiyonunda otomatik yıkama tertibatlı LED farlar, 17 inçlik alaşım jantlar, karbon görünümlü ön konsol, ısıtmalı ön koltuklar, start-stop sistemi, bluetooth telefon kiti, renkli TFT LCD bilgi ekranı, tek dokunuşla 60:40 oranında katlanan arka koltuklar ve çift bölgeli klima gibi donanımların yanı sıra Elektronik Fren Gücü Dağıtımı (EBD), Araç Denge Kontrol Sistemi (VSA), ABS, Acil Durum Fren Desteği (Brake Assist), Lastik Basınç Uyarı Sistemi (DWS) ve daha fazlası standart olarak yer alıyor. Dream, Premium ve Elegance versiyonlarının tamamını 1.6 i-DTEC 120PS 6 ileri manuel vites ve 1.6lt i-DTEC 160PS 9 ileri otomatik vitesli motor seçenekleri sunulurken Executive ve Executive+ donanım versiyonları 1.6 i-DTEC 160PS ve 9 ileri otomatik şanzıman seçeneği ile müşterilerin beğenisine sunuluyor. 160 PS’lik dizel seçeneklerinde dört tekerlekten çekiş sistemi de standart olarak bulunuyor.

Yeni Civic Sedan

Honda Türkiye Fabrikası bantlarından inen yeni Honda Civic Sedan; Premium, Elegance ve Executive adlı üç farklı donanım seviyesine sahip. 80 bin 600 TL’den başlayan fiyata sahip Civic Sedan’da ilk 125 HP üreten 1.6 litrelik benzinli ve LPG’li seçenekler mevcut. Yeni Civic Sedan’da manuel şanzımanın yanı sıra tamamen yenilenen CVT teknolojili otomatik şanzıman da tercih edilebiliyor. Honda Civic Sedan’ın yeni daha geniş ve daha uzun platform, sınıf lideri iç mekan genişliğini beraberinde getiriyor. Tamamen yeni iç mekan yalın, son derece düzenli bir mimari, yeni teknolojiler ve üst seviye kaliteli malzemelerle dikkat çekiyor. Alçak oturma pozisyonu sürücüye daha sportif bir his sağlarken aynı zamanda otomobille daha iyi bir bağ kurmaya yardımcı oluyor. Yeni Civic Sedan ayrıca çok yönlü, pratik ve kullanışlı bir iç mekan ve bagaj alanıyla kompakt sınıfa yeni standart getiriyor. Bilgi ve eğlence sistemi Honda Connect’in ikinci nesli Apple CarPlay ve Android Auto desteğiyle yolculukları keyfe dönüştürüyor.