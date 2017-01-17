Ekol'e yeni Filo Genel Müdürü

Anasayfa » İK ve Yönetici Haberleri / Atananlar Ayrılanlar

17 Ocak 2017, 19:19

Alper Bilgili, Ekol Lojistik'e Filo Genel Müdürü olarak atandı.

Önemli yatırımlarla sektöre ilham veren Ekol Lojistik’in, Filo Genel Müdürü pozisyonuna tecrübeli isim Alper Bilgili atandı.

16 Ocak 2017 itibarıyla Ekol Lojistik bünyesine Filo Genel Müdürü olarak katılan Alper Bilgili, 2014 yılından bu yana Mars Lojistik’te Filo Yönetimi Genel Müdürü olarak görev yapıyordu. 2005-2014 yılları arasında ise yine aynı şirkette Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. Aras Kargo’da Operasyon Yöneticisi olarak çalışan Bilgili öncesinde ise Arkas Lojistik’te Satış Uzmanı olarak görev aldı. Bilgili, kariyerinin ilk adımlarını ise Omsan Lojistik’te attı.

Ekol Lojistik Filo Genel Müdürlüğü görevine getirilen Alper Bilgili, 1997 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2000 yılında araştırma görevlisi olduğu Boğaziçi Üniversitesi’nde Ulaşım Mühendisliği alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı ve 2001’de de İstanbul Teknik Üniversitesi’nden MBA derecesini elde etti.

Sektörün tecrübeli ismi Alper Bilgili, 2011 yılında IRU’dan “Yılın Uluslararası Taşımacılık Üst Yöneticisi”, 2013 ve 2015 yıllarında ise “Atlas Yılın Karayolu Lojistik Yöneticisi” ödüllerini aldı.