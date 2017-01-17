Otokar 2017’nin açılışını Poyraz ile yaptı

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17 Ocak 2017, 16:54

Otokar, 2016 yılını değerlendirme toplantısı ile yeni servis ürünü Poyraz’ın tanıtımını birleştirdi.

Otokar, yeni yıl ve yeni döneme ilişkin hazırlıklarını tamamlamış olarak, 2016 yılı değerlendirme toplantısında yeni servis ve turizm otobüsü Poyraz ile basının karşısına çıktı.

Yeni ürünler gelecek



Pazar küçüldü, üretim azaldı ama Otokar en çok satılan otobüs markası

Otokar ihracat başarısını sürdürüyor

İran’lı OGHAB’a teknoloji transferi ve lisans sözlemesi



2017 Poyraz ile başlıyor

Yakıtta da nakitte de kazandırıyor

Daha önce 10 Ocak tarihinde yapılacağı duyurulan toplantı hava şartları nedeniyle 17 Ocak’ta gerçekleştirildi. Toplantıya Otokar’ın Genel Müdür YardımcısıTicari Araçlar Satış MüdürüPazarlama Müdürüile pazarlama yöneticileri ve kurumsal ilişkiler yöneticileri katıldılar.Basri Akgül, sunumuna 2017’nin 2016’dan daha iyi bir yıl olacağını varsaydıklarını ve daha iyi geçmesi için tüm zorlukları birlikte aşacağımızı ifade ederek başladı. Özellikle yılın ikinci yarısından sonra daha iyi bir yıl olacağını öngördüklerini ifade eden Akgül; dünyada ve Türkiye’de otomotiv sektöründe ve özellikle de toplu taşıma alanında yaşanan çevrecilik, kentlerin büyümesi, ulaşım ihtiyacının artması, akıllı teknolojilerin kullanımının yaygınlaşması, daha fazla taşıt ve trafik güvenliği gibi ana eğilimleri dikkatle takip ettiklerini ve uygun ürünler hazırladıklarını, bu hazırlıkların da Otokar’ı rekabetçi yaptığını bildirdi.2016 yılında Türkiye otobüs pazarının %33 oranında, otobüs üretiminin de %8 oranında küçüldüğünü, bu daralma ile küçülmeden Otokar’ın daha az etkilendiğini ifade eden Akgül, şu bilgileri verdi: “Geçtiğimiz yıl körüklü otobüs alımı için açılan tek ihale olan 100 otobüslük körüklü ihalesini kazandık ve yeni ürünle çok iyi bir başlangıç yaptık. Otobüslerimizi kullanan ESHOT menuniyetini ifade etti. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale halk otobüsçüleri gibi farklı kurum ve belediyeler filolarına farklı tiplerde Otokar otobüsleri kattılar. Gaziantep’te doğal gazlı Kent otobüsler hizmet vermeye başladı. Ayrıca kent içi otobüs ulaşımına yönelik olarak Akıllı Otobüs uygulaması CoMoSeF’i KoçSistem ve İSBAK işbirliğiyle geliştirdik. Toplam otobüs pazarındaki liderliğimizi bu yıl da koruduk. Üretim yaptığımız segmentlerin toplamında en çok satılan otobüs markası olduk.Basri Akgül, geçen yıl Fransa, Almanla, Belçika, İtalya, İspanya, Yunan Adaları, Romanya, Bosna Hersek, Makedonya, Sırbistan gibi birçok ülkede satış gerçekleştirdiklerini de açıklayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Geçen yıl 20 binincisini üretim bandından indirdiğimiz Sultan’ı da en önemli ihraç pazarlarımızdan biri olan Fransa’ya yolladık. 2015 yılında Türkiye’de tek seferde alınan en büyük sağdan direksiyonlu otobüs siparişini alan Otokar, ilave olarak alınan Kent siparişlerini de 2016 içinde Malta’ya teslim etti. Bugün Malta caddelerinde dolaşan Otokar otobüs sayısı 176’ya ulaştı. Geçen yıl da; Litvanya, Hollanda, Ürdün ve Polonya pazarlarına ilk kez satış gerçekleştirdik.Basri Akgül, Otokar’ın 2016’da sadece araç değil teknoloji ve lisans da ihraç eden bir şirket konumuna ulaşmasının da son derece gurur verici olduğunu söyledi ve bu kapsamda Sultan otobüsleri için İran’a teknoloji ve lisans ihraç etmeye başladığını bildirdi.Otobüs pazarında 50 yılı aşkın bir deneyimi bulunan Otokar, İran’ın 55 yıllık otobüs üreticisi OGHAB Afshan Industrial and Manufacturing Co. ile teknoloji ve lisans anlaşması imzaladı. Bu anlaşmayla Türkiye küçük otobüs sektöründe ilk kez teknoloji transferi yapıyor. Demonte olarak İran’a ihraç edilecek Sultan araçların montajı, satış ve pazarlama faaliyetleri OGHAB tarafından yapılacak. Üç yıl geçerli süresi olan anlaşma, tarafların isteği doğrultusunda 2 yıl daha uzatılabilecek.”Toplantıda Otokar, Poyraz olarak adlandırılan yeni servis ve turizm amaçlı otobüsünü tanıttı. Sultan serisinin dış hatlarına benzerliği ile Poyraz’ın Otokar ürünü olduğu hemen anlaşılıyor.Poyraz tek taraflı bagaj, dikiz aynalarının şekli, kolay giriş sağlayan ve basamaklarla birleşen koridor, düz tavan, daha hafif gövde, işlevsel, konforlu ve sade iç düzenlemesi ile servis otobüscülerinin beklentilerine hitap ediyor.Poyraz ile ilgili olarak Basri Akgül tarafından yapılan bilgilendirme ve basın bülteninde şu bilgiler yer aldı:“İki yıllık ar-ge sürecinin ardından geliştirilen 27+1 kategorisindeki küçük otobüsümüz Poyraz'ı satışa sunuyoruz. Uygun ilk yatırım maliyeti, düşük yakıt tüketimi, düşük parça ve işletme giderleri ile Otokar Poyraz, 2017’de taşımacılık sektöründe tasarruf rüzgârı estirecek. 7 metreden 18,75 metreye kadar farklı uzunluktaki otobüsleri ile Türkiye'nin en geniş ürün gamına sahip olan Otokar Kent, Doruk ve Sultan ile yakaladıkları başarıyı Poyraz ile taçlandıracak.Poyraz, son yıllarda özellikle düşük yakıt tüketimi yönündeki beklentileri fazlasıyla karşılayacak. Şehiriçi kullanımdaki manevra kabiliyeti, performansı, yenilikçi tasarımı, gelişmiş teknik ve güvenlik özellikleriyle, 2017 yılında otobüs pazarında en çok ürün satışının yapıldığı küçük ve orta boy otobüs segmentine yeni bir soluk getireceğiz. Otokar’ın Ar-Ge çalışmalarının gücüyle müşterilerin tüm beklentilerini karşılayabilecek ürünleri ve çözümleri geliştirmek için çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz.”“Sınıfının en yeni aracı olan Poyraz, 7,2 metre uzunluğa sahip. En geniş iz genişliği ile üstün yol tutuşu sağlayan Poyraz’ı, güçlü, uzun ömürlü ve ekonomik motoru rakiplerinden ayrıştırıyor. Dayanıklı gövdesinde 112 kW gücünde, 493 Nm'lik motoru barındıran Poyraz, yüzde 42 eğimli rampa tırmanma performansıyla rakiplerini geride bırakıyor. Hafif gövde tasarımı, optimize edilmiş güç paketi ve aerodinamik gövdesi ile Poyraz, sınıfındaki en düşük yakıt tüketimine sahip. Türkiye'nin tüm yol koşulları gözlemlenerek geliştirilen Poyraz, sınıfındaki en iyi minimum dönüş yarıçapı ile dar sokaklarda bile manevra yapabiliyor. Poyraz, şerit takip sistemi, ABS, ESC, tam havalı frenler, motor ve imdat frenleri, viraj denge kolları ile önde ve arkada disk frenleriyle üstün güvenlik sunuyor. Segmentinin yükseklik ve genişlik olarak en ferah aracı unvanına sahip olan Poyraz, ergonomik sürücü kokpiti, kumanda düğmeleri, konforlu koltukları, diz mesafesi ve üstün güvenlik donanımı ile taşımacılık sektöründe yeni bir dönemi başlatacak.”