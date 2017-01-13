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'Isuzu Sahada' projesi 2017'de de tüm hızıyla sürüyor

'Isuzu Sahada' projesi 2017'de de tüm hızıyla sürüyor

Tarih 13 Ocak 2017, 20:15

'Isuzu Sahada' projesinde yılın ilk durağı Salihli Yükseliş oldu. Proje yılda 25 servisi kapsayacak ve üç yılda tüm yetkili Isuzu servislerin ziyaret edilmesiyle tamamlanacak.

Anadolu Isuzu’nun “Isuzu Sahada” projesi tüm hızıyla devam ediyor. Anadolu Isuzu’nun tüm servislerin yanında yer aldığını bir daha göstererek müşteri ihtiyaçlarına en hızlı ve etkin çözümleri sunmak ve en önemlisi de güçlü satış ve servis ağına sahip olmak için planlanan proje 2016 yılında on dokuz noktada gerçekleştirildi. 2017’nin ilk durağı Manisa Yükseliş olan proje yılda 25 servisi kapsayacak ve üç yılda tüm yetkili Isuzu servislerin ziyaret edilmesiyle tamamlanacak.

Anadolu Isuzu’nun, Satış Sonrası Hizmetler, ARGE, Kalite Kontrol, Üretim bölümü yetkilileri ile servis personelinin tüm gün birlikte çalıştıkları aktivitede yapılan işlerin nasıl daha hızlı, etkin ve güvenli olabileceği konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu.

Müşterilerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda Isuzu sahipleri ve kullanıcıları ile yüz yüze görüşme fırsatı yaratılarak talepler ve istekler alınıp bilgilendirmeler yapıldı.

 

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