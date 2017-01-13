Hümay Lojistik, yükünü Güven'le taşıyacak

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13 Ocak 2017, 19:46

Güven, Hümay Lojistik'e toplamda 10 adet 30 m³ Millenium Silobas filo teslimatını gerçekleştirdi.

Türkiye’nin lider treyler firması Güven, Mersin‘in köklü lojistik firmalarından Hümay Lojistik’e toplamda 10 adet 30 m³ (STRENX) Millenium Silobas filo teslimatını Ocak ayının ilk haftasında gerçekleştirdi.

Güven‘in İskenderun'daki fabrikasında gerçekleşen teslimat töreninde konuşan Genel Müdür Yardımcısı Metin Kirmit, Hümay Lojistik ile çalışmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti ve yeni siparişlerin devamının geleceğinin de müjdesini verdi.

Güven‘in ürettiği 30m³ Millenium Silobasları Mersin Soda ve Cam Sanayi fabrikaları için soda nakliyesinde kullanacaklarını belirten Hümay Lojistik Genel Müdürü Muhteşem Erdem; “Güven dünya çapında bir marka, bizler de bu markayı kullandığımız için çok mutluyuz ve tabi ki de yükümüzü güvenle taşıyacağız” dedi.

2016 yılının gayet verimli geçtiğini ve iş yükü anlamında artan siparişleri karşılamak için yeni yatırımlar yapılması hususunda araç filosunu güçlendirdiklerini belirten Muhteşem Erem, Güven’in kalitesini bildiklerini ve zamanında teslim, ürünün sağlamlığı, hafifliği, kalitesi gibi öncelikli konularda taviz vermeyen imalatçı firma için Güven markasını seçtiklerini söyledi.

Millenium silobasın teknik özelliklerinden de bahseden Metin Kirmit, “Millenium silobasımızı 3,00 mm kalınlığında yüksek mukavemetli İsveç sacı olan Strenx çeliğinden imal ettik. Yol tutuşunun önemini bildiğimiz için de 1400 mm merkez Sertel diskli dingili kullandık. Wabco EBS – E fren sistemini ve Bridgestone R 179 lastiklerini ürünümüze uyguladık. Tabiki de DYO marka boya ile de ürünümüzü renklendirdik” şeklinde konuştu.