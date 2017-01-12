Peugeot, Dakar'da hız kesmiyor

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12 Ocak 2017, 17:37

2017 Dakar'a kontrollü başlayan Peugeot'nun ekipleri zorlu mücadelenin henüz ilk etaplarında liderliğe yükseldi.





Hız kesmeyen Team Peugeot Total takımı Dakar’da liderliğini sürdürüyor. 2017 Dakar’a biraz kontrollü başlayan Peugeot’nun ekipleri zorlu mücadelenin henüz ilk etaplarında liderliğe yükseldi.

Yaşadığı sorunlara karşın liderliği kimseye kaptırmayan Team Peugeot Total takımının 3 ekibi ilk 3 sırada yer alıyor. 2017 Dakar’ın 8. Etabını efsane Fransız pilot Sebastien Loeb ve takım arkadaşı Daniel Elena 1. Sırada tamamlarken, Stephane Peterhansel-J-P. Cottret ikilisi 2. ve Cyril Despres-David Castera ikilisi ise 3. sırada tamamladı. Peugeot 3008DKR’ler 2017 Dakar’ın başladığı günden bu yana 2. kez en iyi 3 zamana imza attılar.

2017 Dakar mücadelesine katılan ekipler 8. Etabı geride bıraktılar. 2017 Dakar rallisindeki mücadelesine devam eden üç Peugeot 3008DKR ekibi en iyi 3 zamana imza attı. Sebastien Loeb ve takım arkadaşı Daniel Elena’nın iyi zamanını Stephane Peterhansel-J-P. Cottret ikilisi takip ederken Cyril Despres-David Castera ikilisi ise en iyi 3. zamana imza atarak 8. Etap’a başladılar.

Dakar kuralları gereği Uyuni’de ekipler kendi imkanlarıyla baş başa bırakıldı ve dışarıdan servis desteği sağlanmadı. Araçlarının hidrolik direksiyon pompasını değiştiren Sebastien Loeb ve takım arkadaşı Daniel Elena ikilisi de dahil 3 Peugeot 3008DKR ekibi de araçlarının bakım ve onarımlarını bizzat gerçekleştirdiler. Her 3 Team Peugeot Total ekibi de 8. Etap sonunda podyumda yer almaya devam etti.

Kötü hava koşulları 2017 Dakar’ı olumsuz yönde etkilemeye devam etti. Organizasyon 492 km olarak planlanan 8. Etap rotasını kısaltarak 417 km’ye düşürdüler. Çamurlu arazide koşulan navigasyon bölümünün ardından WRC tarzında parkurlar etap devam etti. Parkurdaki yoğun su birikintileri ekiplerin işini daha da zorlaştırdı. 0°C ve 21.6°C arasında bir sıcaklıkta mücadele eden ekipler ortalama 95,5 km/s hıza ulaşırken maksimum 176,5 km/s hıza ulaştılar. Arjantin, Salta yolunda yaşanan bir heyelan sonucu organizasyon 9. Etap’ı da iptal etmek zorunda kaldı.



8.Etap sıralaması

1. Sébastien LOEB (FRA) / Daniel ELENA (MON), PEUGEOT 3008DKR, 20h10m5s

2. Stéphane PETERHANSEL (FR) / J-P. COTTRET (FR), PEUGEOT 3008DKR, +1m38s

3. Cyril DESPRES (FR) / David CASTERA (FR), PEUGEOT 3008DKR, +17m17s

4. Nani ROMA (ESP) / Bravo HARO (ESP), Toyota Hilux, +23m36s

5. Mikko HIRVONEN (FIN) / Michel PERIN (FRA), Mini, +53m41s