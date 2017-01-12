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Total'de 40 TL Bonus kampanyası

Total'de 40 TL Bonus kampanyası

Tarih 12 Ocak 2017, 17:28

Bonus üyesi Total istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde 4 defa 100 TL ve üzeri alışveriş yapanlar, Bonus üyesi TOTAL istasyonlarında geçerli 40 TL bonus kazanacak.

Total, Garanti Bankası Bonus sahiplerine özel hazırladığı 40 TL Bonus Kampanyası’yla kazandırmaya devam ediyor. 13 Ocak – 28 Şubat 2017 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında Bonus üyesi Total istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde 4 defa 100 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişi yapan Bonus sahipleri 30 TL, Bonus Flaş ile kampanyaya katılanlar ise 40TL değerinde bonus kazanıyor.

Kampanyadan yararlanmak isteyen Garanti Bankası Bonus sahiplerinin ilk alışverişten önce “TOTAL” yazıp sisteme kayıtlı olan cep telefonlarından, 3340’a, SMS göndererek kayıt olması gerekmektedir. Kampanyaya kayıt için gönderilecek SMS, operatörlerin kendi tarifeleri üzerinden 1 kısa mesaj olarak ücretlendiriliyor.

Bonus sahiplerinin ‘40TL Bonus Kampanyası’ ile kazandıkları 40TL değerindeki bonus kampanya bitiminde Bonus kartlara yansıyacak olup, 08 – 19 Mart 2017 tarihleri arasında Bonus üyesi Total istasyonlarında yapılacak akaryakıt veya otogaz alışverişlerinde kullanılabilir olacak.

 

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