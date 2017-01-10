Tırsan Rulo Taşıyıcı, Hollanda yollarında

Anasayfa » Piyasa

10 Ocak 2017, 19:35

Kässbohrer, Hollandalı RM Transport şirketine Kässbohrer K.SCC X+ Perdeli Rulo Taşıyıcıyı teslim etti.

2002 yılından beri Tırsan bünyesinde faaliyet gösteren Alman treyler üreticisi Kässbohrer, Hollandalı RM Transport şirketine Kässbohrer K.SCC X+ Perdeli Rulo Taşıyıcıyı, Goch fabrikasında teslim etti.

Araçların satışı Kässbohrer Hollanda bayisi Vantilburg-Bastianen tarafından gerçekleştirildi.

Rulo taşımacılığı alanında uzmanlaşmış Hollanda merkezli RM Transport şirketi, Kässbohrer SCC X+ Perdeli Rulo Taşıyıcı aracını tercih etmesindeki öncelikli nedenlerinin; şasinin güçlü ve sağlam olması, kayar çatı sistemi ve K-fix özelliği sayesinde taşımacılığını yaptıkları ürünlerde yükleme, boşaltma ve taşıma esnasında aracın operasyonel kolaylık sağladığının altını çizdi. Ayrıca araçta bulunan paslanmaz çelik alet kutuları, led arka ışıklandırma sistemi ve ek işaret lambalarının olması da, müşteriye özel yapılan bu aracı ön plana çıkaran diğer unsurlar olarak yerini aldı.

Kässbohrer, sahip oluğu mühendislik tecrübesi ve geniş ürün yelpazesi ile Avrupalı nakliyecilerin talep ettiği tüm ihtiyaçlara cevap veriyor. Bununla birlikte Avrupa’da ki yaygın servis ve bayi ağıyla da müşterilerine çözüm odaklı, kaliteli ve hızlı hizmet imkanı sunuyor.

