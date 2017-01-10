'Sprinter Yollara Destan' yılın dijital ve sosyal medya uygulaması seçildi

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10 Ocak 2017, 19:27

'Mercedes-Benz Sprinter Yollara Destan' dijital ve sosyal medya uygulaması, 2016 Gladyatörleri' töreninde 'Yılın Dijital ve Sosyal Medya Uygulaması' ödülünü aldı.



Sprinter’in 20. yılı dolayısıyla servis şoförleri için özel olarak geliştirilen ‘Mercedes-Benz Sprinter Yollara Destan’ dijital ve sosyal medya uygulaması, ‘ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2016 Gladyatörleri’ töreninde ‘İletişim Ödülleri’ kategorisinde ‘Yılın Dijital ve Sosyal Medya Uygulaması’ seçildi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) sektörel büyümeye ivme katmak amacıyla organize ettiği ‘ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2016 Gladyatörleri’, The Grand Tarabya Otel’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Bu yıl yedincisi düzenlenen ödül töreninde ‘Satış’ ve ‘İletişim’ olmak üzere iki ayrı kategoride toplam 19 dalda ödül verildi. ‘Mercedes-Benz Sprinter Yollara Destan’ uygulamasının değerlendirildiği halka açık ‘İletişim Ödülleri’ kategorisinde ilk beşe kalan adaylar, www.oddgladyator.com sitesi üzerinden verilen 60.000’i aşkın oyla belirlendi. Ödül gecesinde ise jürinin canlı oylamasıyla finalistler yeniden değerlendirilerek kazananlar belirlendi.

Personel ve öğrenci servis taşımacılığında sektörde öncü olan Sprinter’in 2016 yılında kutlanan 20. yılı dolayısıyla geliştirilen ‘Mercedes-Benz Sprinter Yollara Destan’ dijital ve sosyal medya uygulaması, ‘İletişim Ödülleri’ kategorisinde ‘Yılın Sosyal ve Dijital Medya Uygulaması’ seçildi.

Törende ekip adına ödülü alan Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar Satış ve Pazarlama Müdürü Tufan Akdeniz, ödüle layık görülmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek “2016’da her gün binlerce kişiyi okula, işyerlerine, evlerine götüren Sprinter minibüs aracımızın 20. yılını büyük bir kampanya ile kutladık. Kampanyayla birlikte amacımız bu segmentin premium aracı olan Sprinter’ın farkındalığını perçinlemek ve tüm şoförlerimizle birlikte bir sinerji yaratmaktı. Bu amaçla geliştirilen dijital ve sosyal medya uygulamamızla trafik kuralları konusunda farkındalığı, bunun yanı sıra marka bilinirliğini ve sadakatini önemli ölçüde artırdık” dedi.

“Destan yazılmaz, sürülür”

‘Mercedes-Benz Sprinter Yollara Destan’ kampanyası “Destan yazılmaz, sürülür” sloganıyla 2016 yılında başlatıldı. Kampanyada gazete, radyo, dergi, sosyal medya, search, display gibi kanallarda aktif çalışmalar yapıldı. Medya kanallarını 360 derece kullanan kampanyanın temelinde, Sprinter şoförleri için kurulan dijital platform “yollaradestan.com” yer aldı.

Servis şoförleri için dijital platformda yaratılan komünitede, hedef kitle online paylaşım ve iletişim olanağına kavuştular. Şoförler masaüstü ve mobil cihazlar için ayrı ayrı geliştirilen modüller aracılığıyla Sprinter modellerini hem içten hem dıştan inceleyebildiler, aynı zamanda kendi araçlarının fotoğraflarını paylaşarak diğer kullanıcıların paylaşımlarını beğendiler ve yorum yaptılar. “yollaradestan.com” sitesinde yer alan “İşin doğrusu” videolarıyla trafikte yanlış bilinen doğrular hakkında bilgi sahibi olma imkânı bulan servis şoförleri, kendi bilgilerini kullanarak Sprinter ile kişisel infografiklerini oluşturdular. Interaktif modüllerle kullanıcıların, “yollaradestan.com” üzerinde kendi içeriklerini üretmeleri de sağlandı. Kampanya süresince “yollaradestan.com” sitesini 100.000’in üzerinde tekil kullanıcı ziyaret etti, 300.000 üzerinde sayfa görüntülenmesine ulaşıldı, tekrar ziyaret edilme oranı ise yüzde 45’i buldu. Toplanan bilgi talep formları sonucunda potansiyel müşteriler bayilere yönlendirildi ve uygulama kısa sürede 30 adetlik Sprinter satışının gerçekleşmesini sağladı.

‘Mercedes-Benz Sprinter Yollara Destan’ uygulaması, Reklamcılar Derneği tarafından geçen yıl Ekim ayında düzenlenen Kristal Elma Festivali’nde, “Mikrositeler” kategorisinde bronz ödülün sahibi oldu.

