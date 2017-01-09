BPET, Tırsan'ı tercih etti

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09 Ocak 2017, 20:06

Tırsan, BPET firmasınında çözüm ortağı oldu. 10 adet Kässbohrer STB 39 Akaryakıt Tankeri törenle telim edildi.

Akaryakıt dağıtım firmalarının ilk tercihi olan Kässbohrer, BPET’in filosuna da giriş yaptı. 10 adet Kässbohrer STB 39 Akaryakıt Tankeri, Tırsan Adapazarı fabrikasında yapılan törenle telim edildi. Törene; Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, BPET Yönetim Kurulu Başkanı M. Selahattin Balkan, Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çimen, Lojistik Müdürü Ertan Arsal, Lojistik Sorumlusu Sadrettin Kayan, DAF-TIRSAN Satış Müdürü Ertuğrul Erkoç, Tırsan Bayi Satış Yöneticisi Osman Keleş ve DAF-TIRSAN Satış Temsilcisi Ömer Tuğlu katıldı.

BPET’in taşımacılık şirketi, Balkan Petrolcülük Taşımacılık İnşaat, Gıda Tekstil San. Tic. Ltd. Şti, akaryakıt, madeni yağ ve LPG taşımaları için filosunu Kässbohrer ile büyütürken hem operasyonel hem de mali verimliliğe yatırım yaptı. Kässbohrer STB 39, 5.200 kg’lık ağırlığı ile sınıfının en hafif akaryakıt tankeridir. Bu sayede daha az yakıt kullanarak daha fazla yük taşıyabilme imkanı sağlamaktadır. Standart 5 göz donanımına sahip Kässbohrer STB 39 farklı yakıt türlerini aynı anda taşıyarak operosyonel verimliliği artırıyor.

"Tırsan Türkiye’de ADR mevzuatı konusunda kendini ispatlamış bir marka"

BPET Yönetim Kurulu Başkanı M. Selahattin Balkan, teslimat töreninde yaptığı konuşmada, filolarındaki araçların en son teknolojik donanıma sahip olduğunu ve enerji sektörünün tüm gereksinimlerini karşılayacak nitelikte olduğun söyledi. “ADR mevzuatına uygun 13 adet çekici ve 13 adet tanker yatırımı yaptık” diyen Balkan, “Satın aldığımız bu araçlarla birlikte araç filomuzu 50 adede çıkarmış olduk. Tırsan Türkiye’de ADR mevzuatı konusunda kendini ispatlamış bir marka dolayısı ile Kässbohrer markası ile üretmiş olduğu tankerlerin de verdiği güven tercihimizde belirleyici oldu. Şirket olarak önceliğimiz her zaman kalite olmuştur. ADR standartlarını Türkiye’de ve Avrupa’da en iyi uygulayan firma olduğu için Tırsan’ı tercih ettik” diye konuştu. M. Selahattin Balkan, Türkiye çapında 9 bölgede depo ve irtibat ofislerinin olduğunu belirterek bunların; Mersin, Kırıkkale, Antalya, Samsun, İzmir, Kocaeli, Batman, Tekirdağ ve Giresun’da bulunduğunu da söyledi.

Güvenlikte son sözü Tırsan söyledi

Tırsan, sektörün ilk ve tek Ar-Ge merkezinde geliştirdiği Kässbohrer Yüksek Güvenlikli Bitüm Tankeri ile Avrupa treyler sektörünün en prestijli yarışmasında Trailer Innovation 2017 ödülünü kazandı. Tırsan, Türkiye treyler sektöründe bu ödülü alan ilk ve tek üretici oldu.