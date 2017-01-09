2017'de ihracat odaklı büyümeye devam

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09 Ocak 2017, 19:47

OSD'nin verilere göre, 2015 yılındaki üretim ve ihracat rekorlarını 2016'da yenileme başarısını gösterdi. 2016 yılı üretimde 1 milyon 486 bin adetle kapanırken, ihracat ilk kez 1 milyon eşiğini aşarak 1 milyon 141 bin adede ulaştı.

Türk Otomotiv Sanayii’nin gelişimini ve ülke ekonomisine daha fazla katma değer sağlamasını desteklemek üzere çalışmalarını sürdüren Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2016 yılına ilişkin üretim ve ihracat verilerini açıkladı. Otomotiv Sanayii Derneği’nin açıklamasına göre; toplam üretim bir önceki yıla göre adet bazında yüzde 9 arttı ve 1 milyon 486 bin adede ulaştı. 2016 yılında Otomotiv Sanayii ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 15 oranında arttı ve 1 milyon 141 bin adet oldu.

2017 yılında ihracat odaklı üretimin daha da artmasını hedefliyoruz

Türk Otomotiv Sanayii’nin 2017 yılına ilişkin beklentilerini paylaşan Otomotiv Sanayii Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen, “Sanayimizin kapasite ve yeni proje yatırımlarının hayata geçmesi ile 2010 yılında 1,5 milyon adet seviyesinde olan üretim kapasitesi 2016 sonunda 1,9 milyon adet seviyesine yaklaştı. Sanayimizin halen devam etmekte ve/veya devreye aldığı yeni ürün yatırımları ile 2017 senesinde ihracatın daha da artmasını bekliyoruz. Hükümetimizin sanayimizi destekleyici politikalarının devamı ve iç pazarda istikrarın korunması, yeni projeler için ülkemizin rekabetçiliğinin sürdürülmesi ve böylelikle yeni yatırımların ülkemize çekilmeye devam etmesi, sektörümüz için en önemli fırsat konumunda” dedi.

2016 senesinde hayata geçen yeni ürün projelerinin 2017’ye etkisine dikkat çeken Önen, “2016 yılında birçok yeni otomobil projesini hayata geçirdik. Avrupa’nın önde gelen ticari araç üretim üssü olma konumumuzu artık binek otomobilleri konusunda da önde gelen bir üretim merkezine dönüştürebilmiş durumdayız. Bu yeni projelerin olumlu etkisi ile üretimin ve ihracatın sürdürebilir bir büyüme yakalamasını öngörüyoruz. Teşvikler ile desteklenen yeni projeler, 2017 yılında özellikle ihracat bazlı üretim artışını sağlayacaktır. Elbette ki sanayimizin rekabetçiliğinin sürdürülebilirliği için istikrarlı bir iç pazar ile ekonomide yatırım ve satınalma kararlarının etkilenmeyeceği bir seyir büyük önem taşıyor” dedi.

“Hükümet programında da yer aldığı üzere otomotiv sanayii ülkemiz için stratejik önem taşıyor” diyen Önen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Son yıllarda özellikle Ar-Ge ve mühendislik alanına yapılan yatırımlarla Türk Otomotiv Sanayii bugün sıfırdan tamamen yeni model üretebilme yeteneği kazandı. Global otomotiv markaları için yeni proje ürünlerin geliştirildiği otomotiv üssü konumuna gelen ülkemiz, 2016 yılı ilk 9 ay verilerine göre Avrupa Birliği ülkeleri arasında ticari araç üretiminde 2., otomobil üretiminde de 7. sırada yer alıyor. Dünya geneli otomotiv üretiminde ise 2015 yılında 15. sıradaki konumumuzu 2016 yılı ilk 9 ay sonunda korurken, yeni devreye giren otomobil projelerinin etkisi ile otomobil üretiminde 1 basamak atlayarak 17.’liğe yükselmiş durumdayız. Bu konumumuzun daha da kuvvetlenmesini bekliyoruz.”

Sanayimiz ülkemiz Ar&Ge harcamalarının yüzde 14’ünü temsil ediyor

Türkiye ihracatının yüzde 16,8’ini gerçekleştirerek 2016’ta da ihracatta lokomotif konumunu sürdüren Otomotiv Sanayii, Ar-Ge teşvikleri ile global markalar için üretim üssü olma özelliğini kuvvetlendirerek devam ettiriyor. OECD verilerine göre toplam Ar-Ge harcamaları içerisinde otomotivin payına bakıldığında Türkiye’nin yüzde 14’lük paya sahip olduğu görülüyor. Bunların sonucu, 2010-2015 arası yüzde 96 oranında artan toplam Ar-Ge istihdamı ve yüzde 370 oranında artan patent başvuru sayısında görülmekte. Ar-Ge konusunda Türkiye’nin bir çekim merkezi olmasını bir fırsat ve Otomotiv Sanayii açısından bir gereklilik olarak gördüklerini belirten OSD Yönetim Kurulu Başkanı Önen, bunun da doğal olarak ülkemizin teknolojik ilerlemesine katkı sağlayacağını belirtti.

Otomotivde sürdürülebilir rekabetçiliğimizi korumamız çok önemli

“Otomotiv sanayimiz tecrübe ve birikimini kullanarak uluslararası bir üretim merkezi olmayı başardı ve uluslararası anlamda rekabetçi konumu artık tartışılamaz hale geldi. Ancak otomotiv sanayiinin sürdürülebilir gelişimini garanti altına almak gerekiyor ve tüm paydaşlar olarak bu konuda üzerimize düşen görevleri yerine getirmeliyiz” diyen Önen, sözlerine şunları ekledi: “Otomotivde yeni yatırım çekebilmek ve mevcut konumumuzu devam ettirmek için ülkemizin rekabetçiliğinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir hale gelmesi gerekiyor. Bu çerçevede dijital dönüşüm, nitelikli iş gücü, idari yapılanma ve küresel ticaret anlaşmaları alanlarında politika geliştirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Gelişmiş ülkeler, özellikle üretim sanayiindeki rekabetçiliğini geri kazanmak adına özel yaklaşımlar hazırlıyor ve ülkemizin de sürdürülebilir rekabetçiliği için bu konunun yakından takip edilmesi gerekiyor. Bizler Otomotiv Sanayii olarak firma bazında dijital dönüşüm ile ilgili çalışmaları sürdürüyoruz. Otomotiv üreticilerimiz bir yandan durum tespiti ve yol haritası oluşturma, bir yandan da tespit edilen alanlarda planlarını uygulamaya geçirme çalışmaları süreci içindeler. Bu çalışmaların amacına uygun ve uygulanabilir olması için ülke politikalarının da oluşturulması ve hızlıca devreye alınması gerekiyor. Bu çerçevede de OSD olarak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından oluşturulan Dijital Dönüşüm Platformunda yer alarak çalışmalarına katkı sağlamak için hazırlıklarımızı yürütüyoruz. Bu konuda da önerilerimiz eğitim politikası, hukuki altyapı, dijital dönüşüm kapsamında makine ve teçhizat üretiminin desteklenmesi ve teşvik mekanizması başlıklarında toplanıyor.”