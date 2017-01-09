TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Dünya

Iveco ekibi Dakar yarışına başladı

Iveco ekibi Dakar yarışına başladı

Tarih 09 Ocak 2017, 18:22

Dakar 2017: Iveco ve Petronas De Rooy Iveco Takımı yarışa başladı.Dört Iveco kamyonu, 2 Ocak'tan başlayarak 14 Ocak'a kadar Güney Amerika'nın sıra dışı coğrafyası ile yüzleşiyor.

Ünlü rallinin 39. versiyonu Güney Amerika’da başladı. PETRONAS De Rooy IVECO Takımı ikişer Powerstar ve Trakker olmak üzere toplam dört araçla yarışa katılıyor.

12 Etap ve 8 bin kilometreden oluşan 2017 güzergâhı sırasıyla Paraguay, Bolivya ve Arjantin’den geçiyor.

2012 ve 2016’nın şampiyonu Gerard de Rooy, 500 numaralı IVECO Powerstar’ı kullanıyor. De Rooy’a yardımcı sürücü olarak Moi Torrallardona eşlik ederken teknik destek olaraksa Darek Rodewald yarış süresince araçta olacak.

İkinci araç, 507 numaralı IVECO Trakker’ın şoför koltuğunda ise Ton van Genugten, yardımcı sürücü olarak Anton van Limpt, teknik destek olaraksa Bernard der Kinderen var.

Diğer IVECO Trakker, 525 numaralı araçta ise ilk defa yarışa katılan Wuf van Ginkel var. Ginkel’e yardımcı sürücü olarak Erik Kofman, teknik destek olarak Bert van Donkelaar eşlik edecek.

2016’nın esin kaynağı Federico Villagra da diğer IVECO Powerstar’ın koltuğunda; yardımcı sürücü Adrian Arturo Yacopini ve teknik destek olarak Ricardo Adrian Torlaschi ile birlikte yarışacak.

CNH Endüstriyel’in alt markası olan FPT Endüstriyel, on ve off road araçlar, motorlar, akslar ve vites kutuları üretimi gerçekleştiriyor. FPT Endüstriyel, Sparco ile birlikte takımın teknik sponsoru.

IVECO’nun uzun dönemdir sponsoru olan PETRONAS Yağları da Dakar 2017’de IVECO’nun yanında olacak. Şirket, yarış süresince yağlar ve diğer işlevli sıvıların teminini sağlayacak.

Sponsorlar arasında IVECO sertifikalı ikinci el markası OK Trucks da var.

 

 

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Dünya

'Rusya ve Belarus için Gazpromneft ile güçlerimizi birleştirdik'

 'Rusya ve Belarus için Gazpromneft ile güçlerimizi birleştirdik' DKV Euro Service Türkiye Satış Müdürü Deniz Çokcoş Sezer, bu yılı hedefleri doğrultusunda büyümeyle kapatacaklarını...

Ford Trucks Dubai'de yeni modellerini sergiledi

 Ford Trucks Dubai'de yeni modellerini sergiledi Global adımlarını güçlendiren Ford Trucks, Dubai'de düzenlenen Big5 Fuarı'nda 2017 model araçlarını Orta Do...

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Başarıya destek

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x