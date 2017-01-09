Iveco ekibi Dakar yarışına başladı

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09 Ocak 2017, 18:22

Dakar 2017: Iveco ve Petronas De Rooy Iveco Takımı yarışa başladı.Dört Iveco kamyonu, 2 Ocak'tan başlayarak 14 Ocak'a kadar Güney Amerika'nın sıra dışı coğrafyası ile yüzleşiyor.





Ünlü rallinin 39. versiyonu Güney Amerika’da başladı. PETRONAS De Rooy IVECO Takımı ikişer Powerstar ve Trakker olmak üzere toplam dört araçla yarışa katılıyor.

12 Etap ve 8 bin kilometreden oluşan 2017 güzergâhı sırasıyla Paraguay, Bolivya ve Arjantin’den geçiyor.

2012 ve 2016’nın şampiyonu Gerard de Rooy, 500 numaralı IVECO Powerstar’ı kullanıyor. De Rooy’a yardımcı sürücü olarak Moi Torrallardona eşlik ederken teknik destek olaraksa Darek Rodewald yarış süresince araçta olacak.

İkinci araç, 507 numaralı IVECO Trakker’ın şoför koltuğunda ise Ton van Genugten, yardımcı sürücü olarak Anton van Limpt, teknik destek olaraksa Bernard der Kinderen var.

Diğer IVECO Trakker, 525 numaralı araçta ise ilk defa yarışa katılan Wuf van Ginkel var. Ginkel’e yardımcı sürücü olarak Erik Kofman, teknik destek olarak Bert van Donkelaar eşlik edecek.

2016’nın esin kaynağı Federico Villagra da diğer IVECO Powerstar’ın koltuğunda; yardımcı sürücü Adrian Arturo Yacopini ve teknik destek olarak Ricardo Adrian Torlaschi ile birlikte yarışacak.

CNH Endüstriyel’in alt markası olan FPT Endüstriyel, on ve off road araçlar, motorlar, akslar ve vites kutuları üretimi gerçekleştiriyor. FPT Endüstriyel, Sparco ile birlikte takımın teknik sponsoru.

IVECO’nun uzun dönemdir sponsoru olan PETRONAS Yağları da Dakar 2017’de IVECO’nun yanında olacak. Şirket, yarış süresince yağlar ve diğer işlevli sıvıların teminini sağlayacak.

Sponsorlar arasında IVECO sertifikalı ikinci el markası OK Trucks da var.