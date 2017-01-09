Pirelli'ye yeni İnsan Kaynakları Direktörü

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09 Ocak 2017, 18:06

Pirelli Endüstriyel ve Ticari Lastikler İnsan Kaynakları Direktörü görevine Alper Tokalp getirildi.





Türkiye’de 55 yılı bulan üretim geçmişi ile Türkiye ekonomisine önemli katkıda bulunan Pirelli bünyesine deneyimli bir ismi daha kattı. Alper Tokalp, İnsan Kaynakları Direktörü olarak Pirelli Endüstriyel ve Ticari Lastikler’de göreve başladı.

1989 yılında Adana Anadolu Lisesi’nden mezun olan Alper Tokalp, lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nde yaptı. 1994 yılında Sabancı Grubu’nda kariyerine başlayan Tokalp burada farklı sektör ve fonksiyonlarda görevler gerçekleştirdi. 2006 yılında TEMSA Global A.Ş Kurumsal Gelişim ve İnsan Kaynakları Direktörü görevine getirilen Tokalp, 2010 yılında ise Coca-Cola İçecek A.Ş.’ye transfer oldu. Tokalp, burada sırasıyla İnsan Kaynakları Stratejik Gelişim Direktörü, Grup Yetenek Yönetimi Direktörü ve Coca-Cola Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü pozisyonlarında görev aldı.



