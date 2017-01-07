Nissan 2016'da satış rekoru kırdı

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07 Ocak 2017, 21:08

Japon otomotiv devi Nissan, 2016 yılında 32 bin 53 adet araç satışı ile Türkiye pazarında satış rekoru kırdı.

Nissan, Türkiye pazarına girdiği tarihten bu yana en yüksek satış adedine 2016 yılında ulaştı. Türk otomotiv pazarının bir önceki yıla göre yüzde 1,6 büyüdüğü bir yılda, Nissan yüzde 21 büyüme ile hem pazar payını önemli oranda arttırdı, hem de sene başında hedeflediği yüzde 10 büyüme hedefini ikiye katlamış oldu.

Otomotiv sektöründe yaşanan ÖTV artışı, kurlardaki sert dalgalanmaya rağmen 2016 yılında 32 bin 53 adet araç satışı ile bir rekora imza atan Nissan, 2015 yılında yüzde 2,73 olan pazar payını yüzde 3,26’ya çıkardı. Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök, 2016 yılında yeni bir satış rekoruna imza atarak sektördeki paylarını önemli oranda arttırdıklarını söyledi.

“Pazar payımızı önemli oranda artırdık”

Ürün gamını genişletmenin ve istikrarlı büyüme stratejilerinin bir sonucu olarak 2016 yılında sektör ortalamalarının çok üzerinde bir büyüme hızı yakaladıklarına dikkat çeken Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök, “Bu sayede Nissan Türkiye olarak 2016 yılında otomobil satış adetlerini bir önceki yıla kıyasla yüzde 21 arttırarak rekor satış adedine ulaştık” dedi. Nissan’ın 2016 yılında sağladığı büyümeyle Türkiye’de en hızlı büyüyen markalar arasına girdiğini belirten Özkök, “2016 yılında gerçekleştirdiğimiz 32 bin 53 adet satışla Nissan’ın, Türkiye pazarına girdiği tarihten bu yana en yüksek satış adedine ulaştık. Türk otomotiv pazarı yüzde 1,6 büyürken, biz yüzde 21 oranında bir büyüme gerçekleştirdik. Böylece pazar payımızı yüzde 2,73’den 3,26’ya çıkardık. Nissan Türkiye olarak, hem kırdığımız rekor satış adedimizle, hem de yakaladığımız pazarın çok üzerindeki büyüme oranımızla gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Geçtiğimiz yıl, 2016'nın En İyi Pick Up'ı seçilen Nissan Navara ve C segmentinin en geniş arka diz mesafelerinden birine sahip Nissan Pulsar’ı lanse ederek ürün gamlarını kuvvetlendirdiklerini de dile getiren Özkök; “Navara modelimiz ‘2016 Uluslararası En İyi Pick-Up Ödülü’nü aldı ve Navara sayesinde Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından ‘Yılın En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası’ Ödülü’ne layık görüldük. Navara’nın bu başarılarının yanı sıra, SUV ailesinin vazgeçilmez modeli Qashqai de lanse edildiği ilk yıldan bu yana olduğu gibi 2016 yılındaki 18 bin 365 adet satışıyla sınıfının en çok satan modeli oldu ve liderliğini bir kez daha kanıtladı. Nissan olarak bu motivasyonla 2017 yılında da yeni başarılara imza atacağız.” dedi.

Qashqai 10’uncu yılını da açık ara liderlikle kutladı

Tasarımdan, konfordan ve hacimden ödün vermeyen kompakt ölçüleri, motor ve şanzıman seçenekleri ile crossover segmentine ilham veren SUV ailesinin vazgeçilmez modeli Qashqai, 10’uncu yılını da yine açık ara liderlikle kutladı.

Nissan SUV ailesinin vazgeçilmez modeli Qashqai, 2006 yılında lanse edildiğinden beri Nissan’ın Avrupa’da ve Türkiye’de en çok ses getiren modeli oldu. 2007 yılından bugüne kadar Avrupa’da 2.5 milyonun üzerinde üretim başarısı gerçekleştiren Qashqai, Türkiye’de ise 2016 yılında gerçekleştirdiği 18 bin 365 adet satışla segmentinin tartışmasız lideri oldu.

