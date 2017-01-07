OPET, yılın en başarılı markası

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07 Ocak 2017, 20:54

'The ONE Awards Ödülleri'nde OPET, akaryakıt dağıtım sektöründe yılın en başarılı markası seçildi.



Marketing Türkiye ile pazar ve tüketici araştırmaları konusundaki yetkinliğiyle öne çıkan Akademetre tarafından 3’üncü kez düzenlenen “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri”, 5 Ocak 2017 tarihinde Raffles İstanbul Zorlu Center’da gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. “İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü” araştırmasını temel alan ödüller kapsamında bu yıl 43 kategori üzerinden değerlendirme yapıldı. İlk olarak saha araştırması ile ilk beşe kalan markalar tespit edildi. Toplam 12 ilde 1200 kişiyle gerçekleştirilen yüz yüze görüşmeler sonucunda ise 38 sektörün yıl içinde itibarını en çok artıran markaları belirlendi.

Ödül töreninde, araştırma sonuçlarına göre akaryakıt dağıtım sektörünün en başarılı markası OPET oldu. OPET adına ödülü, Genel Müdür Cüneyt Ağca, Pazarlama ve İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Timuçin Güler ve Kurumsal İletişim Müdürü Ayşenur Aydın, TÜHİD ( Türkiye Halkla İlişkiler Derneği) Başkanı Gonca Karakaş’ın elinden aldı. OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca törende yaptığı konuşmada “Markamızın sektörde ve müşterilerimiz gözünde artan değeri ve bayilerimizle kurduğumuz karşılıklı güvene dayalı iş ortaklığı, başarımızın devamlılığını sağlıyor. Ürün ve hizmet kalitemizi her geçen gün artırarak, bir akaryakıt dağıtım markası olmanın ötesinde müşterimizin kalbinde kalıcı yer edinmek üzere çalışmalarımıza şevkle devam edeceğiz. Bize bu ödülü layık gören müşterilerimize, araştırmayı yapan ve bu geceyi organize edenlere içtenlikle teşekkür ederiz” diye konuştu.

Akaryakıt dağıtım sektöründe sektör performans ortalaması 00.0 olarak ölçümlenirken, sektör birincisi OPET’in performans puanı 1.04 oldu. Sektörde OPET’ten sonra sıralamaya giren kuruluş 0.29 puan olarak ölçümlendi.

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen törende yıl içinde itibarını en çok artıran markaların yanı sıra marka takımı olarak reklam, halkla ilişkiler, sosyal medya ve medya planlama ajansları da ödüllendirildi.

Araştırmanın metodolojisi

Türkiye temsili 12 ilde 1200 kişiyle yapılan araştırmanın temelini oluşturan “İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü” yüz yüze anket yöntemiyle gerçekleştiriliyor. Çalışmanın modeli “Genel Başarı” ve “Yıl Performansı” olmak üzere iki aşamadan oluşuyor. Genel başarı değeri “Marka Bilinirliği”, “Yakından Tanıma Skoru”, “Güven Skoru”, “Farklılık Skoru”, “ Tavsiye Skoru’’, “Ticari Faaliyetlerini Destekleme Skoru’’, Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerini Beğeni Skoru’’, “İletişim ve Reklam Çalışmaları Beğeni Skoru” ve “Genel Beğeni Skoru” olmak üzere dokuz ana kriterin ve 16 alt kriterin itibar ve marka değeri üzerindeki etkisine göre ağırlıklandırılmasıyla ortaya konuluyor. Çalışmanın ikinci ayağı olan 2016 yılı performans değerlendirilmesinde ise aynı kriterlere göre markaların yıl içi başarıları belirleniyor.



