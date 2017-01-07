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Türkiye'nin tercihi Fiat Egea oldu

Türkiye'nin tercihi Fiat Egea oldu

Tarih 07 Ocak 2017, 20:45

Tofaş'ın 1 milyar dolarlık yatırımla yollara çıkardığı Fiat Egea Ailesi, 2016 yılında Türkiye'nin en çok tercih edilen modeli oldu.

2016 yılında ulusal pazarda 106 bin adetlik toplam satışa ulaşan Fiat markasının bu etkin sonucu elde etmesinde önemli bir paya sahip olan Fiat Egea Sedan, Türkiye’de yılın en çok satan otomobili oldu. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından düzenlenen Gladyatör Ödülleri kapsamında, 2016 yılı pazar sonuçlarına göre ‘Türkiye’nin En Çok Satan Otomobili’ unvanıyla başarısı taçlandırılan Fiat Egea Sedan, 34 bin 755 adet satış ile zirvedeki yerini aldı. Egea model ailesinin 2016 yılı toplam satışı ise 38 bin 260 adede ulaştı.
Fiat Egea’nın satış şampiyonluğu ile ilgili görüşlerini dile getiren Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç, şöyle konuştu: “Tofaş’ta geliştirilip üretilerek yollara çıkan Fiat Egea’nın 2016 yılında ürün gamını tamamladık. Sedan, Hatchback ve Station Wagon seçenekleriyle müşterilerin tercihine sunduğumuz Egea’nın sadece Sedan versiyonunun 2016 yılında satış rakamı 34 bin 755’e ulaştı. Yıl ortasında pazara sunduğumuz Egea Hatchback’in satış rakamı 3 bini aşarken, yılsonunda pazara sunduğumuz Egea Station Wagon’dan da 400 adet satış gerçekleştirdik. Fiat Egea, 2015 Kasım ayında pazara sunulduğundan bu yana toplamda 44 bin adetlik satış adedine ulaştı. Dünyanın pek çok ülkesinde de satışa sunulan ve büyük beğeni alan Fiat Egea’nın anavatanındaki satış şampiyonluğuna katkıda bulunan tüm müşterilerimize, bayi teşkilatımıza ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Egea model ailesinin 2017 yılında da daha fazla müşterinin tercihi olmaya devam edeceğine gönülden inanıyoruz.”

 

 

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