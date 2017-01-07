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Türkiye'nin tercihi Fiat Egea oldu
07 Ocak 2017, 20:45
Tofaş'ın 1 milyar dolarlık yatırımla yollara çıkardığı Fiat Egea Ailesi, 2016 yılında Türkiye'nin en çok tercih edilen modeli oldu.
2016 yılında ulusal pazarda 106 bin adetlik toplam satışa ulaşan Fiat markasının bu etkin sonucu elde etmesinde önemli bir paya sahip olan Fiat Egea Sedan, Türkiye’de yılın en çok satan otomobili oldu. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından düzenlenen Gladyatör Ödülleri kapsamında, 2016 yılı pazar sonuçlarına göre ‘Türkiye’nin En Çok Satan Otomobili’ unvanıyla başarısı taçlandırılan Fiat Egea Sedan, 34 bin 755 adet satış ile zirvedeki yerini aldı. Egea model ailesinin 2016 yılı toplam satışı ise 38 bin 260 adede ulaştı.
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