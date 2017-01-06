Petrol Ofisi'nden yeni ürün: Maxima CX 5W-30

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06 Ocak 2017, 20:18

Petrol Ofisi Madeni Yağlar tarafından dizel partikül filtreli maxima CX 5W-30, özel formülü ile ACEA C2 ve C3 performans seviyesinde motor yağı isteyen araçların ihtiyaçlarını aynı anda karşılıyor.

Petrol Ofisi, binek ve hafif ticari araçlar için geliştirdiği “maxima motor yağları” ailesine yeni bir ürünü daha ekledi. Kasım ayında satışa sunulan, dizel partikül filtreli binek ve hafif ticari araçlar için geliştirilen tam sentetik maxima CX 5W-30 sahip olduğu üstün formülü sayesinde, ACEA (Avrupa Otomotiv Üreticileri Birliği) tarafından belirlenen C2 ve C3 performans seviyelerini bir arada sunuyor.

Dizel partikül filtreli yeni nesil araçların ihtiyaçlarını karşılayan maxima CX 5W-30, ACEA C2 ve C3 performans seviyelerinin limit değerleri baz alındığında, motoru aşınmalara karşı 10 kata kadar daha fazla koruyor. maxima CX 5W-30 aynı zamanda motoru iki kata kadar daha temiz tutup tortu oluşumunu da azaltıyor. Motorun daha verimli çalışmasına yardımcı olan maxima CX 5W-30, yakıt ekonomisi sağlamasıyla da dikkat çekiyor.

maxima CX 5W-30, Türkiye’nin en büyük madeni yağ teknoloji merkezi; Petrol Ofisi Teknoloji Merkezi’nde (POTEM) yapılan kapsamlı AR-GE faaliyetleri sonucunda geliştirildi. Geliştirilen yeni ürün, maxima ailesindeki tüm ürünler gibi motoru korumaya alarak sürücüye güvenli bir sürüş için en uygun şartları sağlıyor.