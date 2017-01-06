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Nissan Navara, 2016'nın en gözde Pick-Up'ı oldu
06 Ocak 2017, 20:07
Nissan, Navara sayesinde hem '2016 Yılının En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası' ödülünün, hem de 'Navara Lansman İletişimi' projesiyle 'Yılın Entegre İletişim Kampanyası' ödülünü aldı.
Nissan’ın 12’nci nesil pick-up modeli ödüle doymuyor. 2016 Mart ayında yollara çıkan Navara ile Nissan, Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından hem “2016 Yılının En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası” ödülünün, hem de “Navara Lansman İletişimi” projesiyle de “Yılın Entegre İletişim Kampanyası” ödülünün sahibi oldu.
İlk kez üretildiği 1935 yılında Pick-Up segmentinin öncülüğünü yapıp bu sınıfa adını veren Nissan, 2005 yılında çıkan SUP’u Nissan Navara ile de bu segmentte hem şehir, hem de offroad kullanımını aynı konfor ve rahatlıkla sunmayı başararak yepyeni bir sayfa açtı. Bir yıllık bir aradan sonra segmentine başarılı bir dönüş yapan Nissan Navara, 2015 Kasım ayında da Fransa'nın Lyon şehrinde düzenlenen törende “2016 Uluslararası En İyi Pick-Up Ödülü’’nün (International Pick-up Award 2016) sahibi oldu.
Arazi sürüş yeteneği, dayanıklılığı ve taşıma kapasitesi ile sınıfının vazgeçilmezi olan Navara, crossoverlardan ilham alınan benzersiz konfor ve sürüş özellikleriyle de dikkat çekiyor. Araç çift kabin versiyonunda binek araçlara eş değer beş kollu helezon yaylı arka süspansiyon sistemi ve bir önceki nesle göre 67 mm uzamış olan yükleme bölümüyle de farklılaşıyor. Çevre Görüş Sistemi (AVM) gibi yenilikçi ve ulaşılabilir araç teknolojilerini de barındıran Nissan Navara, sürüşün daha güvenli, konforlu ve pratik bir hale gelmesini amaçlarken, bu özellikleriyle, Pick-up pazarında benzersiz olmasıyla da öne çıkıyor.
Pick Up pazarında da liderliğe oynuyor
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