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Karayolları, Koluman araçları tercih etti

Karayolları, Koluman araçları tercih etti

Tarih 06 Ocak 2017, 19:49

T.C Karayolları Müdürlüğü, 12 adet Koluman markalı vakumlu süpürme aracı ve 2 adet sistem aracı teslim aldı.

Vakumlu yol süpürme ve kışla mücadele ürünleri ile kamu ve belediyelerin ihtiyaçlarına çözüm ortağı olan Koluman Otomotiv Endüstri A.Ş, son olarak T.C Karayolları Müdürlüğü'ne 12 adet vakumlu süpürme aracı ve 2 adet sistem aracı teslim etti.

Koluman'nın yaptığı açıklamaya göre, teslim edilen araçlardan 12 adet vakumlu süpürme aracı 8m3’lük hacme sahip. Arka emiş hortumu ile su kaynağından su tankına vakumlayan sistem ulaşılması zor bölgeleri ya da tıkanmış rögarları temizlemenize olanak sağlıyor.  T.C Karayolları Genel Müdürlüğü ‘ nin kullanımda tercih ettiği hata tespit sistemli kumanda paneli sayesinde ise ihtiyaç duyulan tüm kumanda düğmeleri ve veriler tek bir monitör üzerinden kontrol edilebiliyor.

İki adet sistem aracı

Koluman Otomotiv Endüstri A.Ş,  T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü‘ne 2 adet sistem aracı teslimatı gerçekleştirdi. Teslim edilen sistem araçlarda Damper üst yapı, süpürge üst yapı, tuz serici ve kar bıçağı üst yapı ekipmanlarını tek bir araçta kullanmak mümkün. Sistem aracı standart tip üstyapının hızlı montaj ve demontaj faaliyetleri sayesinde aracınızı vakumlu süpürgeden tuz sericiye ve diğer ekipmanlara dönüştürebiliyor.


Yıl boyunca karayolu bakımı için hizmet verebilen sistem aracı

Şirket açıklamasında şu bilgilere yer verildi: ''Karayollarının bakımı ya doğrudan doğruya kamu kurumları veya özelleştirilerek müteahhit firmalar tarafından yapılıyor. Bu itibarla son dönemde çok amaçlı yol bakım üniteleri özellikle önem kazanmıştır. Tarsus'ta yerleşik Koluman Otomotiv Endüstri A.Ş. (KOE), araç teslimatları vesilesiyle hızlı ekipman değiştirme fonksiyonlu sistem aracını ve hidrostatik şanzıman mekanizmasını tanıtımını yaptı. Yoğun ilgi gören sistem aracının avantajı, süpürme makineleri, kar küreme ve püskürtme makineleri, tuz serpme makineleri, tünel yıkama ekipmanları ve arka vinç gibi yaz ve kış ayı hizmetlerinde kullanılan platform ve ekipmanların bir araç üzerinde kullanılabilmesinde, bu platformlar arasında pratik ve hızlı geçişlerin yapılabilmesinde yatmaktadır. Toplam 13 değişik ekipman uygulama imkanı mevcuttur.''

 

 

 

 

         

 

 

 

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