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Hatay Ro-Ro, Türkiye'nin 55. 'Hizmet İhracatçısı' seçildi

Hatay Ro-Ro, Türkiye'nin 55. 'Hizmet İhracatçısı' seçildi

Tarih 05 Ocak 2017, 17:56

''Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı'' araştırmasında Hatay Ro Ro iki kategoride listeye girdi.

Hatay Ro Ro, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından bu yıl ilk defa düzenlenen 'Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı' araştırmasında iki kategoride listeye girdi. 'Hizmet İhracatçısı' sıralamasında Türkiye'nin 55. hizmet ihracatçısı olan Hatay Ro Ro, 'Eşya Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri' kategorisinde 20. sırada yer aldı.

Hatay Ro-Ro Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Güler Konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi: ''Suriye sınır kapısının kapanmasının ardından bölgemizde taşımacılarımız ve ihracatçımızın faaliyetleri neredeyse durma noktasına geldi. Ekonomi ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarımızın destekleriyle oluşan RORO taşımacılığı da yaramıza merhem olamadı. Yaşadığımız bu zorluklar sonucunda bölgemizdeki taşımacılarımızla bir araya geldik. Ne yapabiliriz? Nasıl üstesinden gelebiliriz diye üzerinde uzun uzun tartıştık, konuyu değerlendirdik. Sonunda 55 cesur taşımacı kendi işimizi kendimiz yapmaya karar verdik.. 2014 yılında kurulan HATAY RORO aslında bir çeşit sosyal sorumluluk örneğidir. Hiç deniz taşımacılığını bilmeyen 55 Karayolu taşımacısının inancı ile kurduk ve Ekim 2014 tarihi itibarıyla ilk seferimizi başlattık. Bu süreçte kiralık gemiler kullandık. Söz konusu gemilerin temininde bizden desteklerini esirgemeyen Ulusoy Denizcilik ile Cenk Denizcilik’e şükranlarımızı bir kez daha sunmak isteriz.

Gemilerin kiralanması, operasyon ekibinin oluşturulması ve ardından başlatılan seferler ile 2 yıldan fazla bir süredir her türlü zorluğa rağmen ülkemizin Suudi Arabistan ve Ortadoğu ülkelerine olan ihracatını taşımaya gayret ediyoruz. Bu amatör ruhumuz ve gayretimiz sonucunda geldiğimiz nokta bizler için büyük gurur.. TİM tarafından düzenlenen bu araştırmanın sonucu bizleri daha da iyi olmaya, bundan böyle yapacağımız çalışmaların daha da artmasına yol açacaktır. Artık kendi gemimizi aldık ve yolumuza bu şekilde devam edeceğiz. Hedefimiz gelecek yıllarda daha da üst sıralara çıkmak olacak. Ulaştığımız bu noktada bizlerden desteğini esirgemeyen başta kamu olmak üzere tüm ilgili kurum ve kuruluşlara teşekkürü bir borç biliriz.''

 

 

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