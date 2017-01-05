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Krone, Mega Liner teslimatlarını sürdürüyor

Krone, Mega Liner teslimatlarını sürdürüyor

Tarih 05 Ocak 2017, 17:18

Krone, Kardeşler Uluslararası Taşımacılık'a 10 adet Mega Liner teslimatı gerçekleştirdi.

Krone’nin İzmir/Tire’deki fabrikasında da üretilen Mega Liner modeli özellikle hacimli yük taşımacılığı yapan firmaların ilk tercihi oluyor. Kardeşler Uluslararası Taşımacılık’a 10 adet Mega Liner teslimatı gerçekleştiren Krone’nin İzmir/Tire’deki fabrikasında yıllık 10 bin adet üretim kapasitesi mevcut.

İzmir/Tire’deki Krone fabrikasında gerçekleştirilen teslimat törenine Krone Ticari Araçlar CEO’su Rıza Akgün, Kardeşler Uluslararası Taşımacılık firma ortaklarından Ayhan Özdemirtaş ve Metin Özdemirtaş ve Krone Satış Yöneticilerinden Erkan Şenyurt katıldı.

Uzun ömür ve kalite

Kardeşler Uluslararası Taşımacılık firmasıyla yaptıkları işbirliği dolayısıyla çok memnun olduğunu ifade eden Krone Ticari Araçlar CEO’su Rıza Akgün, “Almanya’daki üretim standardını ve kalitesini Tire fabrikamızda da yakaladık. Hatta gurur duyarak söylemeliyim ki burada daha modern bir tesisimiz var. Müşterilerin her türlü ihtiyacına yönelik üretebildiğimiz Mega Liner versiyonumuzda 445/45/19,5” ebatlı lastik kullanılıyor. Ürünümüz 2.90 – 3.05 metre yüksekliklerinde Code XL sertifikasına sahip ve kullanıcısına 102 m3’e kadar taşıma hacmi sağlıyor. Bu bağlamda Kardeşler Uluslararası Taşımacılık firmasına Krone markasına olan inançları için teşekkür ediyor, gelecekte de kendileriyle çalışmaktan memnuniyet duyacağımı belirtmek istiyorum” dedi.

Kardeşler Uluslararası Taşımacılık Firma Ortağı Metin Özdemiraş da, “Filomuza ilk defa Krone marka treyler ekliyoruz. Bunun en önemli sebebi uzun ömürlü ve dayanıklı bir ürün olması. Burada son derece modern bir tesiste üretim gerçekleştiriyorlar ve satış sonrası hizmetleri her geçen gün daha kaliteli ve ulaşılabilir hale getiriyorlar. Bu sebeplerle biz de filomuza Krone Mega Liner ekledik” diye konuştu.

 

 

 

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