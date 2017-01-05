Hareket'ten Şahdeniz 2'de 145 metrelik montaj

Anasayfa » Üstyapi

05 Ocak 2017, 17:05

Hareket, Azerbaycan'da Şahdeniz 2 Projesi'nde son olarak çelik konstrüksiyon baca desteğinin kaldırma operasyonunu da tamamladı.

Azerbaycan’da British Petroleum (BP) tarafından hayata geçirilen, Azfen-Tekfen-Amec ortaklığının üstlendiği Şahdeniz 2 Projesi kapsamında BP’nin tüm uluslararası standartlarını karşılayarak ve projenin mühendisliğini de üstlenerek bugüne kadar birçok zorlu kaldırma operasyonuna imza atan Hareket, son olarak çelik konstrüksiyon baca desteğinin kaldırma operasyonunu da tamamladı.

Hareket, 113 ton 45 metre, 100 ton 39 metre, 82 ton 32 metre ve 75 ton 29 metre olmak üzere toplam dört flare bacası modülünü başarılı bir şekilde kaldırarak üst üste montajını gerçekleştirdi. Toplam baca yüksekliği 145 metreye ulaşan projede bir adet 1250 tonluk (96 metre ana bom, 72 metre fly bom) ve bir adet 400 tonluk (84 metre ana bom) paletli vinç kullanıldı.