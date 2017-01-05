Continental'den yeni lastik: CrossContact ATR

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05 Ocak 2017, 16:58

CrossContact ATR, asfaltta ve arazide güvenilir yol tutuşu sağlarken, ıslak ve kaygan zeminlerde dahi üstün kavrama ve güvenli fren performansı sunuyor.

Continental, yeni CrossContact ATR ile SUV lastiği portföyüne yeni bir ürün daha katıyor. Continental’in uzman mühendisleri tarafından tasarlanan lastik, asfaltta ve arazide güvenli sürüş özelliklerini bir araya getiriyor.

Gelişmiş silika hamuru, ıslak yolda dahi üstün kavrama sağlarken, yoğun kılcal kanallı yeni tasarımı suyu hızlıca tahliye ediyor. Bu sayede yeni SUV lastiği, yol tutuşunu artırarak ıslak ve kaygan zeminlerde dahi maksimum çekiş gücü ve güvenli fren özellikleri sunuyor.

Yeni CrossContact ATR lastiğinin gürültüyü bloke eden yenilikçi tasarımı, lastiğin merkezinden gelen ses dalgalarını keserek sarsıntısız ve sessiz bir sürüş performansı sağlıyor. CrossContact ATR lastiğinin kanalları arasında bulunan özel "tutucu dişler" sayesinde lastik, yumuşak zeminlerde ekstra çekiş gücü ve güvenilir kavrama sunuyor.

Daha engebeli, taşlı yollarda ise geniş sırt blokları ve dayanıklı kauçuk hamuru kesilme ve kırılmalara karşı dayanıklılığı artırıyor, ayrıca diş aralarına giren taşlar bu yenilikçi sırt deseni sayesinde kanallardan dışarı atılıyor. Bu sayede yeni CrossContact ATR, arazide kullanıldığı zaman bile yüksek kilometre performansı sunuyor. Yeni CrossContact ATR’de kaldırım kenarlarına temas anında veya engebeli arazide jantı ve lastiği koruyan bir jant koruma oluğu da bulunuyor.

Asfalt ve arazi uzmanı CrossContact ATR, ilk etapta 15-20 inç jantlar için 21 ebatta 205-275 mm genişlikte satışa sunulacak. Serinin, yakın zamanda daha da genişletilmesi planlanıyor. Geniş bir SUV ve 4x4 araç yelpazesine hitap eden CrossContact ATR 240 km/s hıza kadar onaylı.

Yüzde 70 asfalt ve yüzde 30 arazi oranıyla Continental'in geniş SUV ve 4x4 segmenti portföyünde yer alacak olan CrossContact ATR, bu alanda SUV ve 4x4 pazarının önemli bir ihtiyacını karşılayacak.