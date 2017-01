MAN yeni yıla 50 adet mega çekici ile başladı

Anasayfa » Piyasa

05 Ocak 2017, 16:52

Türkiye’nin lojistik devi Mars Logistics ile ticari araçların global markası MAN, yaptıkları anlaşma ile köklü bir işbirliğinin ilk temellerini attı.

Anlaşma kapsamında Mars Logistics’in, 3 yıl / 300.000 kilometre kullanımlı bakım, onarım ve uzatılmış garantiyi kapsayan ‘Comfort Repair’ bakım paketi ile birlikte satın aldığı 50 adet MAN TGS 18.440 LLS-U 4x2 Euro 6 mega çekici, MAN’ın İstanbul İkitelli’deki tesislerinde gerçekleştirilen törenle teslim edildi.MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. adına Genel Müdür Tuncay Bekiroğlu, Kamyon Satış Direktörü Serkan Sara, İkinci El Satış Direktörü Aydın Yumrukçal, İstanbul Şubesi Kamyon Satış Müdürü İbrahim Altun ve Uzman Müşteri Temsilcisi Özgür Tutumlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi.Törende Mars Logistics’i ise Genel Müdür Gökşin Günhan, Yurdışı Nakliye Operasyon Müdürü Erkan Özyurt, Yurtiçi Nakliye Operasyon Müdürü Burak Aykar, Bakım Onarım Müdürü Bünyamin Doğan, Satınalma ve İdari İşler Müdürü Mehmet Saib Ergör ile Kurumsal İletişim Müdürü Kader Özal temsil ettiler.Lokman Koçaslan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Lokman Koçaslan ile Koçaslan Holding Yönetim Kurulu Mahmut Koçaslan da teslimat töreninde hazır bulundular.Dünyanın üretim ve mühendislik devi MAN’ın, 250 yıllık köklü geçmişi ile odağında hep ‘sürdürülebilirlik’ olduğunu belirten MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. adına Genel Müdür Tuncay Bekiroğlu, “MAN, yarattığı her teknolojide, geliştirdiği her sistemde, yaptığı her imalatta yakaladığı yüksek standartlardaki kalite ve ileri teknolojisi ile; daha dayanıklı, daha yüksek performanslı, daha tasarruflu ve daha düşük emisyonlu araçlar üretiyor.Bu da yaşam boyu iş ortaklarımız olan müşterilerimize; daha düşük işletme giderlerine karşın daha yüksek performansa sahip olmalarına, dolayısıyla ticari sürdürülebilirlik açısından benzersiz avantajlar sağlıyor.Araçlarımız daha düşük emisyon değerleri ile de çevresel sürdürülebilirlik konusunda da her geçen gün sektörde çıtayı daha da yükseklere taşıyor. MAN çatısı altında bu konularla ilgili örnek gösterilecek birçok teknoloji, sistem ve hizmetimiz bulunuyor. Ancak bunların arasında bugünlerde en çok öne çıkan ise hiç şüphesiz MAN uzmanlığının geliştirdiği benzersiz Euro 6 teknolojisi oldu” dedi.Mars Logistics’in bu topraklarda doğmuş küresel bir marka ve Türkiye’nin lojistik alanındaki en önemli gurur kaynaklarından biri olduğunu vurgulayan Tuncay Bekiroğlu, “Mars Logistics, lojistik sektörünün her alanında, her hizmeti bir arada sunma kabiliyetine sahip ve bunu mükemmeliyetçi bir yaklaşımla uluslararası standartlarda dünyanın her noktasında gerçekleştirebilen küresel bir marka.MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. olarak, Türkiye’nin böylesine önemli bir markasıyla böylesine önemli bir işbirliği yapmaktan, Mars Logistics’in başarılı çalışmalarına katkıda bulunabilmekten mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.Türkiye’nin en büyük 250 şirketi içinde yer alan Mars Logistics’in, yayınladığı son sürdürülebilirlik raporu ile ülkemizdeki GRI onaylı A+ seviyesindeki ilk 10 firma arasına girmeyi başardığına da dikkat çeken Gökşin Günhan, “İşini her açıdan en mükemmel, en kusursuz ve en doğru şekilde yapmaya odaklanmış bir şirket olarak Mars Logistics, yüksek hizmet standartlarını da birçok uluslararası sertifika ile tescillemiştir.Bizi bugün küresel arenada bulunduğumuz noktaya taşıyan; her detaydaki kalite, ileri teknoloji ve sürdürülebilirlik ilkemiz bizi MAN ile buluşturdu. MAN ile Mars Logistics arasında köklü ve güçlü olacağına inandığımız önemli bir işbirliğini de başlatan yeni aldığımız 50 adet çekiciyi, uluslararası lojistik operasyonlarımızda kullanacağız” açıklamasında bulundu.Tüm MAN araçlarının, ileri teknolojileri ve yüksek standartları ile bulundukları segmentlerin premium sınıfını oluşturduklarına dikkat çeken MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Kamyon Satış Direktörü Serkan Sara da, “MAN’ın üstün özelliklerinin yanı sıra rakiplerine göre en büyük avantajlarından biri de; geniş ürün yelpazesidir.Sektörlerin, şirketlerin ihtiyaç duyduğu tüm araç tipi ve versiyonlarına, herhangi bir tadilat veya adaptasyona gerek kalmaksızın cevap verebiliyoruz. Her iklim ve coğrafi koşulda kendisinden beklenen performansı koruyan MAN araçları, dayanıklılıklarının yanı sıra ileri teknolojileri ve üstün nitelikleri ile de öne çıkmaktadır.Ağır ticari araçlar teknolojisinin öncü markası MAN, bu alanda da birçok açıdan fark yaratmakta, standartları yükseltmektedir. Ülke ve pazar koşullarında yükselen normlar, gelişen standartlar, MAN’ın bu alandaki liderliğini her geçen gün daha da belirginleştirmektedir.Bilindiği gibi 2017’nın ilk yarısında EURO 6 araçların satışları devam edecek, yılın ikinci yarısında ise sektör EURO 6C araçlar ile tanışacak. Bu süreçte MAN’ın teknoloji alanındaki öncülüğü, EURO 6’da tecrübe edilmeye başladı bile, ikinci yarıda ise EURO 6C ile bir kez daha tescil görecek.Euro 6’da kullanılan Commonrail motor sistemi, bizim uzun yıllardır kullandığımız, bu konuda çok ciddi bir tecrübe ve bilgi birikimimizin olduğu bir teknoloji. Bu bilgi birikimi ve üstün MAN Ar-Ge çalışmaları sonucu geliştirilen Euro 6 ve Euro 6C teknolojimiz, yakıt tasarrufu ile ön plana çıkan Euro 5 motorlara oranla %6,5’lara ulaşan daha fazla bir yakıt ekonomisi sağlıyor.Bu da MAN’ın en çok tercih edilen markalar arasında her geçen gün daha çok öne çıkmasını sağlıyor” diyerek, MAN ile Mars Logistics arasındaki bu işbirliğinin hayırlı uğurlu olmasını diledi.Kamyon ve çekici segmentinin Türkiye için önemine dikkat çeken MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. İkinci El Satış Direktörü Aydın Yumrukçal, “Ağır ticari araçlarda ikinci el pazarı da lojistik ağımızın hem genişlemesi hem de gençleşmesi için çok büyük önem taşıyor.MAN, her markaya hitap eden TopUsed merkezleri ile ağır ticari araçlarda ikinci el pazarına da öncülük ediyor. TopUsed, ikinci el pazarına kurumsal güvence getirdi, standartları yükselti, yarattığı rekabet ortamı ile piyasayı geliştirdi, uluslararası pazarlara taşıdı” dedi.MAN’ın satış sonrası hizmetlerde rekabetçi fiyatlarla orijinal yedek parça ve kaliteli hizmet sunduğunu da vurgulayan Aydın Yumrukçal, “MAN, satış sonrası hizmetlerde düzenlediği kampanyalar ve bakım, onarım ve uzatılmış garantiyi kapsayan alternatifli paketlerle, araç sahiplerine yıllar sonrası için dahi öngörülebilir, sürprizsiz ekonomik maliyetler sunuyor.MAN, ayrıca verdiği eğitimler, geliştirdiği MAN EfficientCruise, MAN Telematics gibi özel çözümler ile de araçlarının en ideal şekilde kullanımını sağlıyor, maliyetlerini daha da minimize etmek üzere işletmelere katkı sağlıyor” açıklamasında bulundu.Alanlarının öncüsü iki büyük marka arasında gerçekleşen bu güzel işbirliğine katkıda bulunmaktan duydukları memnuniyeti belirten Lokman Koçaslan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Lokman Koçaslan da, “Hem Mars Logistics hem de bayisi olduğumuz MAN, birlikte çalışmaktan onur duyduğumuz, alanlarında referans olan iki değerli markamız.Lokman Koçaslan Otomotiv olarak hem bayisi olduğumuz markaları en iyi şekilde temsil etmek, hem de müşterilerimiz en işi şekilde hizmet vermek en büyük gayemiz. MAN ile Mars Logistics arasındaki bu işbirliğinin de her iki taraf içinde oldukça faydalı olacağına, daha da güçlenerek uzun yıllar devam edeceğine inanıyoruz” dedi.Mars Logistics’in 50 adet MAN TGS 18.440 LLS-U 4x2 Euro 6 mega çekiciyi, 3 yıl / 300.000 kilometre kullanımlı bakım, onarım ve uzatılmış garantiyi kapsayan ‘Comfort Repair’ bakım paketi ile birlikte satın aldığını vurgulayan MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. İstanbul Şubesi Kamyon Satış Müdürü İbrahim Altun ise “MAN araçları, diğer üstün niteliklerinin yanı sıra yüksek yakıt tasarrufu, düşük işletme giderleri, yaygın yetkili servis ağı ile sağladığı kaliteli ve ekonomik satış sonrası hizmetleri ile de oldukça avantajlı konumda” diyerek, sağladığı tüm bu avantajlarla MAN araçlarının, sınıflarında en ideal ve efektif çözümleri oluşturduğunu belirtti.