DAF 2017’ye teslimatlarla başladı

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05 Ocak 2017, 12:16

DAF bayisi Glokal Otomotiv Çebiler’e 7 adet, Medetoğlu’na 3 adet toplam 10 adet DAF XF 460 Euro 6 çekici teslimatıyla yeni yıla ve yeni döneme başladı

Araç teslimatları; Atakan Özer (DAF Trucks Türkiye Bölge Satış Müdürü), Yusuf Can (DAF Trucks Türkiye Ticari Araç Müdürü), Ali Güler (DAF Trucks Türkiye Bölge Satış Müdürü), Yahya Üzdiyen (Suzuki Yönetim Kurulu Başkanı), Nihan Çebi (Çebiler Uls. Nak.) Ali Osman Çebi (Çebiler firma sahibi), Ümit Kararslan (Glokal Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Murahhas Azası), Tolga Ekmekçi (Çebiler Satın alma Müdürü), İsmail Şimşek (DAF Glokal Operasyon Müdürü), Erhan Kılıç'ın (Çebiler Operasyon Müdürü) katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende DAF Trucks Türkiye ve Glokal yetkilileri müşterileriyle birarada bulundular. Yahya Üzdiyen DAF Glokal adına törene ev sahipliği yaptı.



Çebiler Uluslararası Nakliye; filomuz DAF'la tanıştı

Medetoğlu Uluslararası Nakliyat; yakıt tüketiminden memnunuz

Medetoğulları teslimat törenine katılanlar şunlar oldu (soldan sağa); Atakan Özer (DAF Trucks Türkiye Bölge Satış Müdürü), Ali Güler (DAF Trucks Türkiye Bölge Satış Müdürü), Yusuf Can (DAF Trucks Türkiye Ticari Araç Müdürü), Engin Medetoğlu (Medetoğulları Uls. Nak.), Fatih Medetoğlu (Medetoğulları Uls. Nak.), Asım Medetoğlu (Medetoğulları Uls. Nak.), Ümit Kararslan (Glokal Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Murahhas Aza), Ömür Medetoğlu (Medetoğulları Uls. Nak.), İsmail Şimşek (DAF Glokal Operasyon Müdürü), Soner Alperöz (DAF Glokal Satış Müdürü) ve Glokal otomotiv yetkilisi İsmail Şimşek ve Soner Alperöz.

Asım Medetoğlu plaket ve anahtarını Ümit Karaaslan’dan teslim aldı.







Glokal Satış Müdürü

Soner Alperöz;

yeni yıl için

hedeflerimizi

belirledik

tedbirli bir

iyimserlik

içindeyiz, dedi.





Türkiye organizasyonunu yenileyen ve Türkiye'de kendi şirketini kuran DAF yeni yıla teslimatlarla başladı. DAF Trucks bayilerinden Glokal Otomotiv, Çebiler Uluslararası Nakliye’ye 7 adet, Medetoğlu Uluslararası Nakliyat’a 3 adet olmak üzere toplamda 10 adet DAF XF 460 Euro 6 çekici teslim etti.Teslimat Glokal Motorlu Araçlar Pazarlama AŞ’nin Acıbadem Koşuyolu'nda bulunan merkezinde yapıldı. Yılın ilk teslimatına, satışı gerçekleştiren Glokal Otomotiv yetkilileri ile birlikte DAF Trucks Türkiye yöneticileri de katıldılar.Filosuna 7 adet DAF XF 460 Euro 6 ekleyen Çebiler Uluslararası Nakliyat'ın yöneticisi Ali Çebiler “Filomuzu geliştirmek ve güçlendirmek için yeni çekici yatırımı yaptık. DAF markası filomuzda ilk defa yer aldı. Bu alım kararını verirken DAF ‘ın ve Glokal Otomotiv'in bize satış sonrasında da yeterli hizmet vereceğine ikna olmamız en önemli etken oldu. Satış ekibi ile birebir yaptığımız görüşmelerde bu konuda ikna olduk. Çünkü; yatırım kararından sonra işletme sırasında yaşanacak sıkıntılar rekabeti ve etkinliğimizi etkiliyor. Bu nedenle 2017’ye Daflarla başlıyoruz. 40 yıldır bu camianın içindeyiz. Tüm Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Ortadoğu'ya ve yurtiçide taşımalar yapıyoruz. Araçların ve piyasanın performansına göre yolumuza yeni alımlarla devam edeceğiz dedi.”Bir aile işletmesi olan ve filosunda çok sayıda DAF marka çekici bulanan ve özellikle Asya taşımalarında uzmanlaşan Medetoğlu Uluslararası Nakliye yetkilileri de filoya yeni DAF'ların katılması ve marka tercihinde DAF'ların yakıt tüketiminin düşük olması ve genel performanslarından duydukları memnuniyetin etkili olduğunu ifade ettiler."Biz Doğan Holding bünyesinde bir kuruluş olarak satış ve satış sonrasında müşteri memnuniyetini ağırlık vererek güvenlerini tazelemeye ve sürekli yeniden alımlarla adetleri arttırmaya çalışacağız.Kuruluşumuzun otomotivde önemli bir tecrübesi ve geçmişi bulunuyor. Suzuki markasının tüm ürünlerini satıyoruz. Motorsiklet de var, deniz motoru da var. Yedi kız kardeş içerisinde en güzeli olan DAF ile ağır araç segmentine de girdik. Dağıtım ve inşaat araçlarında da yerimizi alacağız."Amerika'da Paccar ve Avrupa'daki gibi bir finans şirketimiz var ve nakliyeciyi ve lojistikçiyi destekleyen bir yapımız var ve bunun için çalışmalarımız tabiî ki devam ediyor. Ama Avrupa'da şu an aktif olan Paccar Finans'ın Türkiye'de aktif olması için belirli bir süre gerekiyor, izinler alması gerekiyor ve belirli bir yapılanmayı da gerçekleştirmesi gerekiyor. Kolay bir süreç değil ama bunun hazırlığındayız.Satış sonrası hizmetlerin önemini biliyoruz. Satıcı - müşteri ilişkisi çok önemli ve uzun süreli bir ilişki... Onun için biz de bu çekirdek ekibi kurarken geçmişte sektör içinde olan insanları seçtik. Çok tecrübesi olan arkadaşlara ve çekirdek bir kadroya sahibiz. Çalışma arkadaşlarımıza ve müşterilerimize değer yaratmak istiyoruz. Geçen yılı hazırlık yaparak geçirdik. Hızlı bir şekilde satış sonrası hizmetlere bu performansımızı aktaracağız. Tekerleğin dönmesini ve kalıcı olmayı sağlamak zorundayız. Bu nedenle Orhanlı servis merkezimiz hizmete girdi. Hadımköy'de de servis merkezi oluşturuyoruz. Yine süreçler doğrultusunda ikinci hedefimiz Adana, Mersin, Gaziantep ve Hatay'da ikinci operasyonumuzu başlatmak."