Iveco, 2016'da Ağır Vasıta Sürüş Eğitimi rekoru kırdı

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04 Ocak 2017, 19:19

Iveco 2016 yılında Stralis, Trakker ve Astra araçlar için 144 sürücüye birebir eğitim verdi.





Ürün gamında Stralis çekiciler ile Trakker ve ASTRA inşaat kamyonları bulunan IVECO Türkiye, sürücü eğitimleri ile daha ekonomik ve daha güvenli sürüş için sürücülere ipuçları veriyor. Eğitimler sonunda yüzde 5 - 15 oranında yakıt tasarrufu ve emisyon salınımında kayda değer azalma sağlandığı kaydedildi.

Iveco'nun açıklamasına göre, ayrıca daha az yıpranan lastik, daha az yağ tüketimi ve güç aktarma organlarının daha uzun süreli kullanım imkanı daha düşük maliyet ve böylelikle daha yüksek kar marjına olanak sağlıyor. Alınan eğitimler sonrası, iyi eğitimli bir sürücünün kaza yapma ihtimalinin de düşük olması, sürücü güvenliğinin yanısıra iş yönetimi açısından minimum zaman kaybı ve daha düşük sigorta primleri anlamına geliyor.

Iveco Sürücü Eğitimleri, ülkemizde de gerek kurum içi eğitimler gerekse de araç satın alan müşterilere düzenli olarak verilmekte. Bünyesinde bulunan sürüş eğitmenleri tarafından filolar başta olmak üzere bireysel kullanıcılara kadar belirli müfredatta sürüş sistemlerini tanıma ve ekonomik sürüş eğitimleri verilmekte. Türkiye’de 2016 yılının ikinci yarısında eğitimlerde 40 firmadan 144 sürücüye modern sürüş sistemlerini tanıma ve ekonomik arac kullanımı eğitimi verilmiştir. Ayrıca Türkiye genelinde 48 bayi satış personeline sürüş sistemlerini ve güncel kamyon teknolojisindeki yeniliklerin anlatıldığı ürün eğitimleri gerçekleşmiştir.

Eğitimde ekonomik kullanım için motor en uygun tork bant aralığı ve Eurotronic şanzımanın kullanım modları otomatik veya manuel kullanım zamanları anlatılıp uygulama yaptırılmıştır. ABS , ASR, ACC, LDWS gibi sürüş destek sistemleri kullanılması devreye alınması uygulamalı gösterilmiştir. Iveco DSE, anlık sürüş tarzı değerlendirme sistemi, Iveco SEB motor freni ve / veya ZF intarder kullanımı anlatılmıştır. Astra ile ise müşterinin çalışma sahasında bereber çalışıp motor güç tork dengesi, şanzımanın off-road modu, yardımcı fren sistemleri ve boyuna / enine diferansiyel kiLit kullanımları uygulamalı anlatılmıştır.

2016 yılında Türkiye pazarında ASTRA ağır şantiye kamyonlarının satış ve servis sorumluluğunu alan Iveco Türkiye. 2016 yılında bu konudaki yapılanmasını tamamlayıp demo kullanımı çalışmalarına başlamıştır. Bu bağlamda yine yılın ikinci yarısından itibaren İstanbul, İzmit, Ankara, İzmir, Muğla, Gaziantep ve Antalya şehirlerinde 15 farklı müşterinin maden sahasında 10 bin km bulan gerçek saha içi kullanım çalışmaları ile ASTRA kamyonların şantiye alanlarındaki üstün özellikleri tanıtılmıştır.