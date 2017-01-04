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Hareket, dünya sıralamasında 24. sırada
04 Ocak 2017, 18:03
Hareket, dünyanın taşıma kapasitesi en büyük ağır nakliye hizmeti firmalarının listelendiği ICT50 listesinde 24. sıraya yerleşti.
Proje taşımacılığı ve yük mühendisliği alanında Türkiye’nin lider kuruluşu Hareket, KHL’nin küresel yayın organı International Cranes dergisi tarafından her yıl yayınlanan, dünyanın taşıma kapasitesi en büyük ağır nakliye hizmeti firmalarının listelendiği ICT50 listesinde, 2016 yılında 24. sıraya yerleşti.
Dünyanın en büyük firmalarının yer aldığı listede 24. sırada yer alan Hareket, Türkiye’ye prestij sağlayan önemli bir başarıya imza attı.
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