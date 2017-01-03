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Olev Pro, şimdi de şirketlerin hizmetinde

Olev Pro, şimdi de şirketlerin hizmetinde

Tarih 03 Ocak 2017, 19:42

Olev Pro, şirketlerin, çalışanlarının ve misafirlerinin şehiriçi ulaşım ihtiyaçlarını ekonomik ve konforlu bir şekilde karşılayabiliyor.

Şehiriçinde adresten adrese ulaşım alanında ilk yerli uygulama olan Olev, bireysel kullanıcılardan gördüğü yoğun ilginin ardından, hizmetlerini şimdi de şirketlere sunuyor. “Olev Pro” adı verilen hizmet sayesinde şirketler, başta farklı yönetim seviyelerindeki çalışanları olmak üzere, tüm çalışanlarının ve misafirlerinin şehiriçi ulaşım ihtiyaçlarını konforlu ve ekonomik bir şekilde karşılayabiliyor.

İş dünyasının Olev Pro’ya büyük bir ilgi gösterdiğini belirten Olev Kurucusu Ertunç Çiriş, “Bir ay içinde 10 binden fazla kişiyi sevdikleri ile birlikte konforlu şehiriçi yolculukla tanıştıran Olev’in kalitesini ve kusursuz hizmet yaklaşımını şimdi İstanbul’da farklı bir boyuta taşıyoruz. Ön talep aldığımız dönemde, sadece bir haftada 300’ü aşkın şirketten talep gelmesi, iş modelimizin ne denli doğru ve amaca yönelik olduğunu açıkça gösteriyor” dedi.

“Verimsiz sistemleri ortadan kaldırıyoruz”

Büyükşehirlerde plazaların ve iş merkezlerinin otoparklarında çok sayıda şirket aracı bulunduğuna dikkat çeken Çiriş, “Günün çok büyük bir bölümünde atıl vaziyette duran bu araçlar, şirketlerin bütçelerinde de önemli bir gider kalemi oluşturuyor. Şirket aracı kullanmayan çalışanların işle ilgili konulardaki ulaşımı da çoğu zaman çeşitli sorunlara neden oluyor. Olev Pro hizmetimiz ile bu verimsiz sistemleri ortadan kaldırıyoruz. 9+1 yolcu kapasiteli VIP araçlarımız, tümü lisanslı ve kayıtlı sürücülerimiz ile her seviyedeki şirket yöneticilerinden farklı kademelerdeki personele kadar, tüm çalışanların adresten adrese ulaşım ihtiyaçlarını karşılıyoruz” diye konuştu.

Havalimanı transferlerinde de kullanılabiliyor

Olev Pro’yu kullanan şirketler, Olev’in sürücülü araçlarından günlük, haftalık ya da aylık dönemlerle yararlanabiliyorlar. Bu sayede orta ve üst düzey yöneticilerinin lüks taşımacılık ihtiyaçlarının karşılanmasının yanında, şirket dışındaki toplantı ve benzeri etkinlikler için çalışanlarının anlık taşımacılık ihtiyaçlarına da yanıt verebiliyorlar. Olev Pro, şirketlerin misafirlerinin ve çalışanlarının havalimanı transferleri için de etkin bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Üç farklı ödeme modeli

Olev Pro’nun yüzde yüz yasal olduğunun altını çizen Çiriş, ödeme ile ilgili şu bilgileri verdi: “Şirketlerin ihtiyaçlarını gözeterek üç farklı ödeme tipi sunuyoruz. ‘Kullandıkça öde’ sisteminde, şirketler sisteme kurumsal kredi kartlarını tanıtabiliyorlar ve tamamlanan yolcukların ardından ödemeler karttan otomatik olarak çekiliyor. ‘Havale’ sisteminde ödemeler haftalık olarak havale ile gerçekleştirilebilirken, ‘Ön ödemeli’ sistemde önceden belirlenen kilometre limiti ya da ulaşım ücreti limiti dahilinde hizmet sunuyoruz. Hangi ödeme tipini tercih ederlerse etsinler, Olev Pro’yu kullanan şirketler ulaşım giderlerini kontrol altında tutabiliyorlar.”

 

 

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