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Otokar'dan Bulgaristan'a 10 adet Doruk T
03 Ocak 2017, 19:29
Otokar, Bulgaristan'ın lider şehirlerarası yolcu taşıma şirketi Etap Adress'in 10 adet Doruk T siparişini teslim etti.
Otokar’ın ürettiği Avrupa’da Vectio T ismi ile satışa sunulan Doruk T, artık Bulgaristan’da da şehirlerarası otobüs taşımalığında kullanılacak. Yurtdışındaki başarılarına devam eden Otokar, ana pazarları Fransa, Almanya, İspanya, İtalya dışında Orta ve Doğu Avrupa ülkelerindeki operatörlerin de tercihi oluyor. Otokar, son olarak Bulgaristan’da 20 yılı aşkın süredir şehirlerarası otobüs taşımacılığının liderleri arasında yer alan Etap Adress’e 10 adet Otokar Doruk T aracı teslim etti.
Teslimat töreninde konuşan Otokar Ticari Araçlar Uluslararası Satış ve Pazarlama Müdürü Hakan Bubik “Bugün, Etap Adress’in vizyoner bakış açısı, Otokar’ın pazar ihtiyaçlarına ve müşteri isteklerine yönelik esnek çözüm üretebilme kabiliyetiyle Bulgaristan’da taşımacılık sektöründe bir ilki gerçekleştirdik. Avrupa’da büyük ilgi gören Doruk T araçlarımızın bundan böyle Bulgaristan yollarında da görecek olmanın memnuniyetini yaşıyoruz” dedi.
Yükselen yolcu beklentilerine uyum sağlayabilmek için Doruk T’leri tercih ettiklerini belirten Etap Adress yetkilileri, yeni aldıkları araçların Sofya’dan hareketle Varna, Burgaz, Kırcaali, Haskovo başta olmak üzere ana hatlarda sefere çıkacağını belirtti. Şirket hali hazırda günde 30’dan fazla seferle Bulgaristan’da şehirlerarası taşımacılık hizmeti veriyor. Doruk T’ler küçük otobüslere göre yüksek yolcu kapasitesi ve konforu sunarken; büyük otobüslere kıyasla düşük işletme maliyetleri sağlıyor. Bu sayede Doruk T, şehirlerarası taşımacılık yapan otobüs şirketlerinin en büyük problemlerinden biri olan doluluk oranının düştüğü mevsimlerde ideal çözüm oluyor.
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