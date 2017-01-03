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Gürcistan'ın ilk RES projesinde Hareket rüzgarı

Gürcistan'ın ilk RES projesinde Hareket rüzgarı

Tarih 03 Ocak 2017, 19:20

Hareket, Gürcistan'da Gori RES projesinin taşıma ve kaldırma operasyonlarını tamamladı.

Rüzgar enerji santralleri kurulumunda Türkiye’nin yanı sıra yurtdışında da önemli projelere imza atmaya devam eden Hareket, Gürcistan’da Gori Res projesinin taşıma ve kaldırma operasyonlarını başarıyla tamamladı. Proje, Gürcistan’da yapılan ilk rüzgar enerji santrali olma özelliğine sahip.

Projede birçok ilke imza atan Hareket, Poti Limanı’ndan çıkan ve Khashuri üzerinden taşınan 58 metrelik en uzun kanatın, yine Poti Limanı’ndan çıkan ve Chiatura üzerinden taşınan 27 metrelik en uzun kulenin taşımasını da gerçekleştirdi. Projedeki, bütün ekipmanlar yurtdışından Poti Limanı’na gemiyle getirildi. İki ayrı gemi ile limana gelen ekipmanlar, nakliye için araçlara yüklendi. Toplam 6 setten oluşan ve her birinin elektrik üretim kapasitesi 3,3 MW olan rüzgar türbinleri, Hareket’e ait olan dört adet 8 dingil, bir adet 4 dingil ve iki adet 5 dingil Faymonville marka dorseler ile taşındı.

Hareket, kaldırma operasyonlarında ana vinç olarak 600 ton kaldırma kapasiteli Demag CC 2800-1 paletli vinç kullanırken, yardımcı vinç olarak 500 ton kaldırma kapasiteli Liebherr LTM 1500, 220 ton kaldırma kapasiteli Liebherr LTM 1220 5.2 ve 130 ton kaldırma kapasiteli Liebherr LTM 1130-5.1 mobil vinçler kullanıdı.

 

 

 

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