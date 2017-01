TEMSA, 15 bininci otobüsü üretti

Anasayfa » Otobüs

TEMSA, 15 bininci Prestij’i banttan indirdi. Prestij SX modelinin banttan inişi tüm TEMSA çalışanlarının katılımı ile kutlandı.

Prestij üretimine 1992 yılında başlayan TEMSA, 15 bininci Prestij’in üretimini gerçekleştirerek, 28 Aralık 2016 Çarşamba günü görkemli bir törenle banttan indirdi. TEMSA fabrikasında düzenlenen törene TEMSA Genel Müdürü Dinçer Çelik ve 1700 TEMSA çalışanı katıldı.

Prestij efsanesinin 1992 yılında başladığına dikkat çeken Dinçer Çelik, “Kullanıcısı için her zaman güçlü, yakışıklı ve havalı, yolcusu içinse konforlu, rahat ve ferah oldu Prestij… Her daim kendi segmentinin lideri ve otobüsçünün ekmek teknesi oldu. Zamana hep uyum sağladı Prestij; modernleşti, yenilendi ve gelişti. Yıllarca okul ve personel servisçilerinin, yakın mesafe taşımacıların ve turizmcilerin gözdesi oldu. Son olarak, yepyeni tasarımıyla, daha modern görünümüyle ve üstün donanımlarıyla Prestij SX ismiyle 21 Mart 2016’da Türkiye’nin beğenisine sunuldu. 2016 yılında satılan Prestij sayısı 1053 adet oldu” dedi.

2016’da 15 bininci Prestij

“Bugün TEMSA için gurur verici bir gün” diyen Dinçer Çelik sözlerini şöyle sürdürdü: “1992 yılından beri üretimini gerçekleştirdiğimiz midibüs segmentinde Prestij aracımızın 15 binincisini banttan indiriyoruz. Önümüzdeki süreçte 20 binincinin de gururunu yaşamak mümkün olacaktır buna inanıyoruz, çünkü TEMSA, büyüyen ürün gamı ve pazar payı ile Türkiye otobüs pazarının lider markası konumuna geldi. Her ihtiyaca yönelik üretimini gerçekleştirdiği araçlarla hızlı çözümler sunarak pazarda teknolojisiyle, maliyet avantajları ile fark yarattı. Bu fark da bizi liderlik konumuna taşıdı. Gelinen bu nokta mühendislerimizin, işçilerimizin ve yönetim biriminin katkısı, Sabancı Holding yönetiminin bize güvenmesi ve sonuna kadar desteklemesinin sonucunda gerçekleşti” diye konuştu.

TEMSA her zaman büyük hedeflere koşar

TEMSA olarak hedeflerinin bununla sınırlı olmadığını daha büyük hedeflere koşmak için var güçleriyle çalışacaklarını söyleyen Dinçer Çelik, şöyle konuştu: “Yıla birçok ürün tanıtımı ile başladık. 2016 yılında Safir Plus ve Maraton’u müşterilerimizle buluşturduk. 6 Nisan 2016’da MD9 electriCITY aracımızı tanıttık. 7 Aralık 2016’da ülkemizin yüzde yüz yerli ilk elektrikli otobüsü olan Avenue EV aracımızı Aselsan ile birlikte geliştirdik ve tanıtımını yaptık. Yine bu yıl 18 metrelik körüklü otobüsümüzün ilk teslimatını da yaptık. Bugün artık Türkiye’nin birçok ilinin kent içi ulaşımında Avenue aracımız hizmet veriyor. Şehirler arasında Safir Plus aracımız ile 2+1 segmentinde fark yarattık. Birçok şehirler arası firmanın filosunda Safir aracımız yerini aldı. Maraton aracımız da koşusuna başladı. TEMSA’nın üst segmentte en önemli aracı haline geldi. Bütün bu başarılarda sizlerin göz nurunuz, el emeğiniz var. Tüm TEMSA çalışanlarına teşekkür ediyorum. TEMSA her zaman büyük hedeflere doğru olan koşusunu sürdürdü bundan sonra da bu koşusuna devam edecek.”

2017’den umutluyuz

Yaşanan tüm zorluklara rağmen bu ülkenin geleceğine güvendiklerini ve bu güven doğrultusunda yatırım süreçlerini artırarak devam ettiklerini de vurgulayan Dinçer Çelik, konuşması şu sözlerle tamamladı: “Evet, 2016 zor bir yıldı. Ama teknolojik üstünlüğümüz ve maliyet avantajlarımız bizi en çok tercih edilen marka haline getirdi. 2017’den TEMSA olarak umutluyuz. Ülkemiz yaşadıkları zorlu süreci atlatacak ve yine ülkemizi gururlandıracak, katma değer yaratacak çalışmalara imza atacağız. Bugün TEMSA araçları 66 ülkenin yollarında ülkemizin gururu olmuş durumda. ABD yollarında TEMSA ürünleri hizmet veriyor. AB ülkelerinde Türk markası TEMSA pazar payını her geçen gün büyütmeye devam ediyor. Biz ülkemizin geleceğine güveniyoruz. Yatırım yapmaya da devam edeceğiz.”