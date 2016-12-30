Antalya Büyükşehir'den toplu ulaşıma 50 yeni otobüs

Anasayfa » Piyasa

30 Aralık 2016, 19:10

Antalya Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu 50 yeni otobüsü törenle hizmete soktu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kent içi toplu ulaşım için satın aldığı çağdaş ve çevre dostu 12 metrelik, 50 yeni otobüs; törenle hizmete girdi ve toplu ulaşım hatlarında çalışmaya başladı. Başkan Türel, “Tek bir muradımız var o da halkımızın toplu ulaşımdan en iyi şekilde istifade etmesini sağlamak” dedi.

Fabrikalar Mahallesi’ndeki Ulaşım A.Ş.’nin otobüs garajında düzenlenen Yeni Otobüslerin Hizmete Alım Töreni’ne, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Meclis Üyeleri, Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Caner Şahinkara ile belediye bürokratları ve vatandaşlar katıldı. Antalya toplu ulaşım sisteminde devrim niteliğinde kararlar aldıklarını ve bu kararları uygulamaya başladıklarını söyleyen Başkan Türel, “Tek bir muradımız var o da halkımızın toplu ulaşımdan en iyi şekilde istifade etmesini sağlamak” diye konuştu.

Esnafla karar verildi

Göreve başladıklarında, Antalya toplu ulaşım sisteminin adeta bir sorunlar yumağı haline geldiğini üzülerek tespit ettiklerini vurgulayan Türel, “Bununla ilgili çaresizlik bize yakışmazdı, almamız gereken tedbirler vardı. Bu tedbirlerin hepsini toplu ulaşım esnafıyla paylaştık, neler yapabileceğimiz hususunu enine boyuna tartıştık. Bu tedbirleri kanunun bize vermiş olduğu yetkiye dayanarak, dilediğimizi yapmak şeklinde değil, herkesle istişare ederek, tartışarak, esnafımızı da bu devrim niteliğindeki değişimde yanımızda bulundurmak suretiyle yapmayı tercih ettik. Uzun bir tartışma döneminin sonunda yapacaklarımızı bir yol haritasına bağladık. Şimdi artık bunları tek tek uygulamaya geçiriyoruz” diye konuştu.

Kent içi toplu ulaşım sisteminde önemli bir yer teşkil eden midibüs ve minibüslerin çağdaşlıktan uzak olduğunu dile getiren Başkan Türel, “Bu nedenle hem trafik yoğunluğunu azaltacak hem de Antalya’ya yakışır, modern, çağdaş araçlarla toplu ulaşım sistemini sağlayacak bir adım attık. 2 midibüs veya minibüsü birleştirmek suretiyle 12 metrelik tek büyük otobüse dönüştürme kararını aldık” şeklinde konuştu.

Değişime adaptasyon zaman alıyor

Değişime adaptasyonun zor bir süreç olduğunu hatırlatan Türel, şunları söyledi: “Değişim gerektiren durumlarda zaman zaman karşımıza bazı çatlak sesler çıkabiliyor, çıkacaktır. Bu işin gereğidir. Ama adapte olduktan sonra da onun nimetlerinden istifade ettiğinizde iyi ki yapmışız deniliyor. Ben bunu ilk dönemimde de gördüm. Antalya’da ilk kez toplu ulaşımda akıllı kart sistemini uygulamaya geçirdiğimde, adeta yerden yere vuruldum ama o gün yerden yere vuranlar; aradan 5 sene geçti benim kapımı aşındırdı. ‘Başkanım ne olur bize yeniden akıllı kart sistemini getir’ dedi ve şimdi o sistemi de başarıyla uyguluyoruz. O yüzden zaman zaman bu değişime adaptasyon sürecindeki itirazlar bizim alışık olduğumuz bir husustur. Ama biz doğruyu bulmak için dediğim gibi aylarca, senelerce tartışıyoruz. Ve bu tartışmalar değerlendirmeler sonunda adımlarımızı atıyoruz.”

Antalya’ya yakışan otobüsler

Büyükşehir Belediyesi’nin hizmete aldığı 50 yeni otobüsün dünyanın en çağdaş toplu ulaşım araçları olduğunu kaydeden Başkan Menderes Türel, şu bilgileri verdi: “Çevre dostu Euro6 motorlara sahip otobüslerimiz; 26 kişi oturma, 76 kişi ayakta olmak üzere toplam 102 kişi taşıma kapasitesine sahip. Engelli rampalarıyla, engelli binişlerinin müsait olduğu; bebek araçlarıyla vatandaşlarımızın içerisinde rahatlıkla yer alabileceği şekilde düşük tabanlı. İşte Antalya’ya yakışan otobüsler budur.”

Eski otobüsler sanayiden çıkmıyordu

Önceki yönetim döneminde alınan 40 otobüsün, artık miadını doldurduğunu söyleyen Başkan Türel, “Göreve geldiğimizde 500 bin kilometreyi aşan, sanayiden çıkmayan araçlar ve bize ciddi bir bakım onarım masrafı yükleyen bir manzara vardı. O yüzden bunların yenilenmesi aslında bizim için bir masraf değil, masraftan kurtulacak ekonomik bir tercihti. Bu eskiyen 40 aracımızı garajımıza çekerek, ileride ihtiyaç olduğunda, yedek parça takviyesinde rezerv araç olarak elimizde tutacağız. O yüzden yeni otobüslerin aynı marka olması gerekiyordu” dedi.

En kaliteli hizmeti vermeye çalışıyoruz

Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Caner Şahinkara da, Antalya Ulaşım A.Ş. olarak otobüs, tramvay ve deniz otobüsü filosu ve terminal hizmetiyle Antalya halkına gece gündüz, 365 gün 24 saat kesintisiz hizmet vermek çabasında olduklarını ifade etti. Antalyalılara en kaliteli hizmeti vermeye çalıştıklarını anlatan Şahinkara, “İşte bu noktada bir adım daha atarak, mevcut otobüs filomuzu en çağdaş, en modern şekliyle, engelli ulaşımına uygun sistemleriyle daha büyük kapasite ile yenilemiş bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

Tören sonunda Başkan Menderes Türel, yeni otobüslerden birinin direksiyonuna geçerek, bir süre kullandı. BMC Yurtiçi Satış Pazarlama Müdürü Sedat Çınar da, Başkan Türel’e plaket ve sembolik anahtar verdi.

18 milyon 500 bin liraya mal oldu

KDV hariç 18 milyon 500 bin liraya mal olan BMC Procity marka 12 metre uzunluğundaki 50 otobüs, 26 oturan 76 ayakta olmak üzere 102 kişi kapasiteli. Euro6 çevre dostu motor sahip otobüsler, kamera güvenlik sistemi donanımlı. Tam alçak tabanlı otobüsler engelli erişimine uyumlu.



