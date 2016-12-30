Yenilenen Subaru BRZ Türkiye'de

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30 Aralık 2016, 18:56

Yeni Subaru BRZ, 171 bin 337 TL'den başlayan fiyatlarla Türkiye'de satılmaya başlandı.

Subaru’nun saf sürüş keyfi yaşamak isteyenlere hitap ettiği 2 kapılı coupé modeli Subaru BRZ, kapsamlı bir makyaj geçirdi; sürüş keyfi artırıldı, aktarma organları, süspansiyon sistemi, fren donanımı ve egzoz sistemi yenilendi. Track modu ile sportif sürüş keyfi daha da iyileştirilen Subaru BRZ’de hava yastıklarının sensörleri de geliştirilerek güvenlik standartları artırıldı.

Subaru BRZ’nin dış tasarımında yenilik olarak yeni ön ve arka tamponlar, yükseltilmiş arka spoiler, yeni alaşım jantlar ve yeni ön LED farlar ile arka LED stop lamba grubu bulunuyor.

Subaru BRZ’nin iç mekan ve kokpit malzeme kalitesi de artırıldı. 2+2 kişilik oturma düzeni sunan sportif coupé, 6.2 inçlik Starlink ekrana sahip olurken, direksiyon simidi ve gösterge tablosu da yeni tasarımıyla dikkat çekiyor. İç mekanda kullanılmaya başlanan kırmızı deri kaplı detayların artırılmış olması otomobilin içindeki premium hissini arttırıyor. Sportif coupé’nin ön koltuklarında ayrıca kırmızı nakış ile BRZ yazısı bulunuyor.

Önde, karşılıklı-yatay yerleşimli atmosferik Boxer motor kullanımını sürdüren Subaru BRZ, arkadan itişli aktarmasıyla ön ve arka aksları arasında en ideal ağırlık dağılımlarından birini sunan otomobillerden biri olmayı sürdürüyor. 7000 d/d’da 200 HP maksimum güç üreten 4 silindirli benzinli Boxer motor, 6400-6600 d/d aralığında 205 Nm’lik maksimum torku kullanıma sunuyor. 226 km/s (210 km/s) maksimum hıza ulaşabilen yeni Subaru BRZ, 7.6 saniyede (8.2 saniye) 0-100 km/s hızlanmasını tamamlıyor, ortalama yakıt tüketimi ise 7.8 lt/100 km (7.1 lt/100 km) olarak açıklanıyor (Otomatik şanzımanlı Subaru BRZ’nin performans verileridir).

6 ileri manuel ya da 6 kademeli otomatik şanzıman opsiyonlarıyla üretilen Subaru BRZ’nin Premium donanımına sahip manuel şanzımanlı versiyonu 171 bin 377 TL, otomatik şanzımanlı versiyonu ise 178 bin 745 TL’lik fiyatla satışa sunuldu.

