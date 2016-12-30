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Trafikte Çocuk Güvenliği'ne Toplumsal Farkındalık ödülü

Trafikte Çocuk Güvenliği'ne Toplumsal Farkındalık ödülü

Tarih 30 Aralık 2016, 18:47

Doğuş Otomotiv Kurumsal Sosyal Sorumluluk Platformu Trafik Hayattır, Trafikte Çocuk Güvenliği Projesi ile 'Toplumsal Farkındalık Ödülü'ne layık görüldü.

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği ve Avrupa Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği işbirliği ile düzenlenen KSS Pazaryeri etkinliği, İşletme Zirvesi çerçevesinde birçok markanın katılımıyla İstanbul Hilton Oteli’nde gerçekleştirildi.

Başarılı kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının yer aldığı zirvede Doğuş Otomotiv’in, 2004 yılından itibaren toplumun tüm kesimlerinde trafik güvenliği bilincini arttırmak, pozitif bir kültür dönüşümü yaratmak amacıyla yürüttüğü “Trafik Hayattır!” kurumsal sorumluluk platformu, Trafikte Çocuk Güvenliği projesi ile Toplumsal Farkındalık Ödülü’nün sahibi oldu.

Doğuş Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Emir Ali Bilaloğlu’nun, Loughborough Üniversitesi’nden konuyla ilgili akademisyenler Prof. Dr. Serpil Acar, Prof. Dr. Memiş Acar ve Psikolog Danışman Prof. Dr. Üstün Dökmen ile beraber 2016 yılı başında basına duyurduğu Trafikte Çocuk Güvenliği Projesi, trafikte özellikle çocuklu ailelerin, araçta çocuklarının güvenliğini sağlama konusunda bilinçlenmelerini ve bu konuda farkındalık kazanmalarını hedefliyor.
Proje kapsamında belediyelerde anne-babalara ve çocuklara ayrı ayrı kurgulanan eğitimler verilmeye başlanmış, Prof. Dr. Üstün Dökmen moderasyonunda ebeveyn bilinçlendirme toplantıları düzenlenmiş ayrıca sosyal medyada çocukların kurallara uymasını sağlamaya yönelik viral çalışmalar gerçekleştirilmişti.
Kamu-özel sektör işbirliğinin anlamlı bir örneği olan ‘Trafikte Çocuk Güvenliği', Emniyet Genel Müdürlüğü ve yerel yönetim tarafından da destekleniyor. Trafikte çocuk güvenliğinin anne karnında başladığına değinen proje özellikle gebelik döneminde annelerin trafikte çocuklarını nasıl koruyacaklarına dair önemli konulara da ışık tutuyor. Gelecek dönemde de iletişim çalışmalarına devam edilecek projede anne-bebek sağlık merkezlerinde eğitimlerin verilmesi planlanıyor.

 

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