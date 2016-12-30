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Trafikte Çocuk Güvenliği'ne Toplumsal Farkındalık ödülü
30 Aralık 2016, 18:47
Doğuş Otomotiv Kurumsal Sosyal Sorumluluk Platformu Trafik Hayattır, Trafikte Çocuk Güvenliği Projesi ile 'Toplumsal Farkındalık Ödülü'ne layık görüldü.
Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği ve Avrupa Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği işbirliği ile düzenlenen KSS Pazaryeri etkinliği, İşletme Zirvesi çerçevesinde birçok markanın katılımıyla İstanbul Hilton Oteli’nde gerçekleştirildi.
Başarılı kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının yer aldığı zirvede Doğuş Otomotiv’in, 2004 yılından itibaren toplumun tüm kesimlerinde trafik güvenliği bilincini arttırmak, pozitif bir kültür dönüşümü yaratmak amacıyla yürüttüğü “Trafik Hayattır!” kurumsal sorumluluk platformu, Trafikte Çocuk Güvenliği projesi ile Toplumsal Farkındalık Ödülü’nün sahibi oldu.
Doğuş Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Emir Ali Bilaloğlu’nun, Loughborough Üniversitesi’nden konuyla ilgili akademisyenler Prof. Dr. Serpil Acar, Prof. Dr. Memiş Acar ve Psikolog Danışman Prof. Dr. Üstün Dökmen ile beraber 2016 yılı başında basına duyurduğu Trafikte Çocuk Güvenliği Projesi, trafikte özellikle çocuklu ailelerin, araçta çocuklarının güvenliğini sağlama konusunda bilinçlenmelerini ve bu konuda farkındalık kazanmalarını hedefliyor.
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