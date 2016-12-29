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Çanakkaleliler, Kent LF ile engelsiz ulaşıma kavuştu

Çanakkaleliler, Kent LF ile engelsiz ulaşıma kavuştu

Tarih 29 Aralık 2016, 20:57

Şehiriçi taşımacılıkta belediyelerin ilk tercihi olan Otokar, Çanakkale Belediyesi'ne 17 adet Kent LF teslimatı gerçekleştirdi.

Otokar, teslimatlarda hız kesmiyor. Şehiriçi toplu taşımacılık için geliştirdiği araçlarla yolculara üst düzey konfor, belediyelere ise düşük işletme giderleri ile ekonomiyi bir arada sunan Otokar, Çanakkale Belediyesi'ne 17 araç teslimatı gerçekleştirdi. Çanakkale merkez ile ilçelerindeki toplu taşımacılığa yeni bir soluk getirecek olan Kent LF'ler, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen geniş katılımlı bir törenle Çanakkalelilerin hizmetine girdi.

Teslimat törenine Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Kepez Belediye Başkanı Ömer Faruk Mutan, Çanakkale Şoförler Odası Başkanı Mehmet Ali Demir, Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Bali Günay, Otokar Genel Müdür Yardımcısı Basri Akgül, Otobüs Satış Grup Yöneticisi Murat Torun, Bölge Satış Yöneticisi Sebahattin Yılmaz, satışı gerçekleştiren Otokar Bayi Örnek Otomotiv’in Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Öztepe ve bayi yetkililerinin yanısıra oda başkanları, kurum başkanları ve çok sayıda Çanakkaleli katıldı.

Törende son 10 yıla kıyasla gelişen ve hızla büyümeye devam eden Çanakkale'nin günlük yolcu taşıma kapasitesinin üniversite kenti olması dolayısıyla 65 bin seviyesine ulaştığını belirten Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, yaptıkları araştırma ve analizlere ek olarak yasal olarak toplu taşıma araçlarının engellilere uygun olması gerektiğini vurgulayarak; kendileri için en uygun otobüs markasının Otokar olduğuna karar verdiklerini belirtti.

Çanakkalelilerin şehiriçi toplu ulaşımda Avrupa standartlarında üretilen Kent LF'lerin ve bir kez daha Otokar'ın tercih edilmesinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren Otokar Genel Müdür Yardımcısı Basri Akgül şunları kaydetti: "Otokar olarak bundan 10 yıl önce Çanakkale'de toplu ulaşımda minibüsten otobüse dönüşümü gerçekleştirdik. Hem şehir merkezinde hem de ilçelerde toplu ulaşıma 7 metre otobüslerle başlayan, 9 buçuk metre ile devam eden Çanakkale toplu ulaşımı, bugün 12 metrelik 17 yeni Kent LF ile otobüs sayısını 50 adete ulaştı. Çanakkale’deki halk otobüsü taşımacılığı engelli vatandaşlarımıza yönelik geliştirilen, tam alçak tabanlı otobüslerimiz ile Avrupa standartlarında hizmet vermeye başladı. Şahsım ve Otokar adına Kent LF’leri hizmetinize sunmaktan büyük gurur duyuyor, yeni araçların hayırlı olmasını diliyorum.”

 

 

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