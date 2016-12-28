Renault Trucks, Lyon Sahasının 100. Yılını Kutluyor

Anasayfa » Ağır Ticari

28 Aralık 2016, 22:29

Renault Trucks markasının merkezi olan Lyon sahası, geleceğin ulaşım çözümlerini tasarlamak ve üretmek üzere hızla çalışmalarına devam ediyor.

Renault Trucks, 2016 yılı boyunca Lyon’da bulunan merkezinde markanın kurucusu Marius Berliet’in ve Fransız kamyonlarının şöhretinin yayılmasına yardımcı olan ekibin anılarını yaşatmak için çalıştı. Renault Trucks markasının merkezi olan Lyon sahası, geleceğin ulaşım çözümlerini tasarlamak ve üretmek üzere hızla çalışmalarına devam ediyor.

Firmanın açıklamasına göre, Marius Berliet, 1915 yılında Lyon’da geniş bir arsa satın alarak üretim tesisi kurmaya karar verdi. Hızlı büyüme sonucunda Lyon’daki Monplaisir sahasının yetersiz kalması nedeniyle Marius, iddialı projelerini hayata geçirmek, kamyonlara olan acil talepleri karşılamak ve Birinci Dünya Savaşı’nda Fransız Ordusu’na katkı sağlamak için daha fazla alana ihtiyaç duydu. Marius Berliet’in çok kısa bir süre içinde yeni tesisi kurmasından sonra ardı ardına genişleyen araziler ile İkinci Dünya Savaşı’nın öncesinde üretim sahasının toplam alanı, 387 hektara ulaştı.

Ancak Marius Berliet’in gözü bir tesis inşa etmekten çok daha yukarıdaydı: Berliet, hedeflerini “Tüm bu çalışmalarımdaki tek motivasyon, muazzam ve sağlam bir sanayi kenti kurmak yönündeki hayalimi gerçekleştirmek için duyduğum şiddetli arzudur,” diye belirtmişti. Bu vizyon, 1917 yılında tesis işletmesinin gereksinimlerinin karşılanması için kurulan Cité Berliet’i ortaya çıkardı. Kendi kendine yeten bu kentte konut, okul, kreş ve çiftlik bulunuyordu.

Günümüzde Lyon üretim sahası, Renault Trucks şirketinin merkezi ve Renault Trucks’ın 2001 yılında dahil olduğu Volvo Group’un endüstri ve global mühendislik tesislerinin kilit unsuru olarak ön plana çıkıyor. Bu saha, Vénissieux ve Saint-Priest bölgelerinin iki tarafında bulunan 180 hektarlık alan üzerinde istihdam edilen 4,000 çalışanı ağırlıyor. Sahada motor montajı tesisi, bağlantı ekipmanları ve aks montajı tesisi, kalıp merkezi ve yedek parça lojistik merkezi bulunuyor. Renault Trucks’ın merkez ve global yönetim ekibine ek olarak Lyon sahası, 1,300’ün üzerinde çalışanı bulunan bir araştırma tesisini de kapsayan daha birçok üçüncül aktiviteleri içeriyor. Bu tesis, çoğunlukla orta hizmet kamyonları ve bunların motorları ile kentsel alanlar için ulaşım çözümleri geliştirilmesine yönelik çalışıyor. Tasarım stüdyosu, 2013 yılında piyasaya sürülen Renault Trucks’ın yeni kamyon serisinin ve 2015 Yılının Uluslararası Kamyonu seçilen Renault Trucks T’nin tasarımını yapan uluslararası bir tasarımcı ekibine sahip.

Lyon sahası, 100. yıl dönümüne özel düzenlenen çeşitli kutlamalarla kuruluşa ve kuruluşa katkı sağlayan herkese odaklanan birçok etkinlik organize etti: Çalışanların aileleri, sahadaki çalışmaları gözlemlemek üzere gezi turları için davet edildi. Bu yıla özel düzenlenen, tarihi ve modern fotoğraflardan oluşan fotoğraf sergisi, sahanın tarihini ve binalarının yıllar içindeki değişimi gözler önüne serdi. Ayrıca "Impackt" ismiyle tanınan Lyonlu graffiti sanatçısı Franck Asensi, üç ay süren çalışmasının ardından Renault Trucks’ın 100 yıllık tarihini yeniden canlandırılarak 450 m2’lik bir graffiti çizimi tamamlandı.

Sahanın geleceği ve yarınların ulaşımını temsilen tamamen elektrikle ve sürücüsüz çalışan toplu taşıma aracı NAVYA ARMA sergilendi. Bu sürücüsüz, akıllı ve yenilikçi araç, 15 kişiyi taşıyabiliyor ve tamamen güvenli şekilde saatte 45 km yol kat edebiliyor.

