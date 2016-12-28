Tırsan, Güney Koreli misafirlerini ağırladı

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28 Aralık 2016, 22:16

Kässbohrer Güney Kore Bayisi SURIM, Tırsan Adapazarı Fabrikası treyler üretim tesisini gezerek ürünleri incelediler.

Türk treylerinin dünyaya açılan kapısı Tırsan Adapazarı fabrikası, yurtdışından gelen misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kässbohrer Güney Kore Bayisi SURIM P.M.C ve müşterileri 21-23 Aralık tarihleri arasında Tırsan Adapazarı Fabrikası treyler üretim tesisini gezerek üretim süreçlerini ve en son teknoloji ile üretilen ürünleri incelediler.

Gerçekleşen organizasyonda, 55’ten fazla ülkeye ihracat yapan Tırsan’ın Adapazarı üretim tesislerini gezen SURIM P.M.C bayisi ve ziyaretçileri Avrupa’nın en modern ve en yüksek kapasiteli, toplam 365.000 m2 alan üzerine kurulu treyler üretim tesisini gezerken fabrika hakkında detaylı bilgiler aldılar. Ayrıca ziyaretçiler, yapılan ziyarette sergilenen K.SPL, K.SHG.L ve K.SLL 2 araçlarını yakından inceleme fırsatı buldular.

Tırsan, yapılan fabrika ziyaretlerinde yurtdışından gelen misafirlerinin Tırsan üretim süreçleri ve Ar-Ge altyapısı hakkında detaylı bilgiler edinmesini amaçlıyor. Fabrikanın çalışma prensipleri ve sistemini öğrenen bayiler ise sistemin nasıl işlediğini bildikleri için müşterilerinden gelen araç siparişlerini bu bilgiler doğrultusunda veriyor.

