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Karsan'dan Manisa'ya Yine Jest

Karsan'dan Manisa'ya Yine Jest

Tarih 28 Aralık 2016, 22:09

Karsan, Manisa'nın ulaşımda dönüşüm projesi kapsamında 14 adetlik Jest teslimatı gerçekleştirdi.

Kuruluşunun 50. yılını geride bırakan ve Bursa’da yer alan  iki fabrikasında çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun modern toplu taşıma ve ticari araç üretimi gerçekleştiren Karsan, Türkiye’nin dört bir yanında araç teslimatlarına hız kesmeden devam ediyor. Karsan son olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin, ulaşımda dönüşüm projesi kapsamında Çınarlıkuyu Toplu Taşıma Kooperatifi’ne 14 adet Karsan Jest araç teslimatı gerçekleştirdi. Şehzadeler ilçesi Karayenice Mahallesi’nde düzenlenen törenle araçlar hizmet vermeye başladı.

Toplamda 14 araç teslim edildi
Çınarlıkuyu Toplu Taşıma Kooperatifi’ne 14 araç satışı gerçekleştirildi. Teslimat törenine Karsan Bölge Satış Müdürü Celal Yalnız, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Ulaşım Dairesi Başkanı Mümin Deniz, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Yaşar Coşkun’un yanı sıra kooperatif üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Törende Mehmet Güzgülü ve Çınarlıkuyu Toplu Taşıma Kooperatif Başkanı Murat Bardak'a Karsan plaket ve anahtarı takdim edildi.
Karsan Jest, alçak tabanı, biniş ve iniş hızını artıran geniş ve basamaksız yolcu kapısı, rampa sistemi, ferah iç mekanı, panoramik camları ve ilave bir çok özelliği ile tüm bireylere konforlu ulaşım olanağı sağlıyor. Bir çok çağdaş özelliği ile ideal bir toplu taşıma aracı olan Jest, yakıt ekonomisiyle de öne çıkıyor.

 

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