Kâmil Koç ve Brisa işbirliklerini güçlendirdi

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28 Aralık 2016, 19:19

Brisa ve Kamil Koç, Profleet filo yönetim çözümleri kapsamında imzaladıkları sözleşme ile iş birliklerini bir adım ileri taşıdı.

Brisa ve Kâmil Koç önemli bir işbirliğine imza attı. Aralık ayında Sabancı Center’da düzenlenen törende Brisa Genel Müdürü Yiğit Gürçay ile Kâmil Koç Genel Müdürü Cengiz Doğan’ın imzalarıyla hayata geçen işbirliği kapsamında Kamil Koç, operasyon maliyetlerini en aza indirmek için Brisa’nın filolara özel danışmanlık ve hizmet çözümleri sunduğu Profleet değerler paketini kullanacak.

2012 yılında lastik tedariki ile başlayan ve bir adım öteye taşınan iş birliği çerçevesinde Kâmil Koç, Bridgestone markalı lastik tedariki, kaplama ve araç bakımının yanı sıra; filoların ürün, fiyat, performans, servis ve danışmanlık ihtiyaçlarına yönelik Brisa’nın geliştirdiği Profleet değerler paketinde yer alan hizmetlerden yararlanacak.

Brisa, kilometre maliyet garantisine ek olarak Kâmil Koç araçlarında ömrünü tamamlamış lastiklerin geri kazandırılmasını sağlayarak da hem maliyet yönetiminde önemli bir avantaj sunacak hem de yakıt tüketimini düşürerek filo operasyonlarının çevre üzerindeki olumsuz etkilerini önemli ölçüde azaltacak.

Filo müşterilerinin ihtiyaçlarına özel çözümler üreten Brisa, aynı zamanda, tüm lastikleri kayıt altına alan internet tabanlı bir sistem olan lastik takip programı TMP+’ı ile Kâmil Koç’un araç başı ve toplam lastik operasyon maliyetlerini takip edebilmesini mümkün kılacak.

Brisa, iş ortağı Kamil Koç’a özel servis kurdu



Filolara yönelik iş modelini müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli geliştiren Brisa, Kâmil Koç’un %50’lik araç parkı ağırlığı ile Ankara merkezde yoğunlaşan ihtiyaçlarını karşılamak için servis kurdu. Lastik değişim ve bakımına yönelik kapsamlı bir tesis kuran Brisa, teknolojik ekipmanları ile hava basıncı ve diş derinliği ölçümü yaparak insan hatasını da ortadan kaldırıyor.



İmza töreninde yaptığı konuşmada filo müşterileri için Brisa’nın bir değer sağlayıcı ve stratejik ortak olduğunu belirten Brisa Genel Müdürü Yiğit Gürçay, şöyle konuştu: “Müşteri beklentilerinin değiştiği, kalite, performans ve fiyat dengesinin olmazsa olmaz kabul edildiği ve farklılaşmanın en önemli unsur olduğu bir dönemdeyiz. Trendleri yakından takip ederek filo müşterilerimize fark yaratan şekilde değer katmaya odaklandık ve sürdürülebilir bir iş modeli yarattık. Mevcut hizmetlerimizi de bu yönde sürekli geliştiriyoruz. Profleet çatısı altında sunduğumuz hizmetlerle müşterilerimizin operasyonel maliyetlerini ve risklerini azaltırken, aynı zamanda yakıt tüketimini ve lastik atıklarını azaltarak çevrenin korunmasına da katkı sağlıyoruz. Ayrıca detaylı saha araştırmaları, gözlemler ve raporlamalar ile olası sorunları tespit ediyor; kurumsal girişimcilik yaklaşımıyla tamamen müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel çözümler sunuyoruz. Sahip olduğumuz bu bilgi birikimi ve deneyimi Türkiye’nin öncü taşımacılık şirketlerinden Kamil Koç ile paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.”

Törende konuşma yapan Kâmil Koç Genel Müdürü Cengiz Doğan ise “Bu iş birliğini bizler için son derece önemli. 1926 yılına dayanan, köklü geçmişe sahip Kamil Koç bugün Türkiye’nin lider karayolu yolcu taşımacılığı şirketi konumunda. Yaklaşık 1.100 araca sahip genç filomuzla bugün sektörümüzün ana taşıyıcısı konumundayız. Sahip olduğumuz güçlü filomuzun operasyonunu en verimli şekilde yürütebilmesi için güçlü iş ortaklarına ihtiyacımız var. Özelikle lastiklerin yakıt tasarrufu konusunda etkisini de göz önüne alacak olursak bu anlamda da projenin şirketimize yapacağı katkıları önemsiyoruz. Bizim için olmazsa olmaz seyahat güvenliği, yapılan işbirliği ile seyahat güvenliğini noktasında da önemli kazanımlar elde edilecek. Sektörümüz için ilk olma niteliği taşıyan Kâmil Koç Kaptan Akademisi eğitimlerine verdikleri katkı için de Brissa’ya ayrıca teşekkür ediyorum. Arzumuz daha uzun yıllar bu iş birliğini devam ettirmek” dedi.