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Kâmil Koç ve Brisa işbirliklerini güçlendirdi
28 Aralık 2016, 19:19
Brisa ve Kamil Koç, Profleet filo yönetim çözümleri kapsamında imzaladıkları sözleşme ile iş birliklerini bir adım ileri taşıdı.
Brisa ve Kâmil Koç önemli bir işbirliğine imza attı. Aralık ayında Sabancı Center’da düzenlenen törende Brisa Genel Müdürü Yiğit Gürçay ile Kâmil Koç Genel Müdürü Cengiz Doğan’ın imzalarıyla hayata geçen işbirliği kapsamında Kamil Koç, operasyon maliyetlerini en aza indirmek için Brisa’nın filolara özel danışmanlık ve hizmet çözümleri sunduğu Profleet değerler paketini kullanacak.
2012 yılında lastik tedariki ile başlayan ve bir adım öteye taşınan iş birliği çerçevesinde Kâmil Koç, Bridgestone markalı lastik tedariki, kaplama ve araç bakımının yanı sıra; filoların ürün, fiyat, performans, servis ve danışmanlık ihtiyaçlarına yönelik Brisa’nın geliştirdiği Profleet değerler paketinde yer alan hizmetlerden yararlanacak.
Brisa, kilometre maliyet garantisine ek olarak Kâmil Koç araçlarında ömrünü tamamlamış lastiklerin geri kazandırılmasını sağlayarak da hem maliyet yönetiminde önemli bir avantaj sunacak hem de yakıt tüketimini düşürerek filo operasyonlarının çevre üzerindeki olumsuz etkilerini önemli ölçüde azaltacak.
Filo müşterilerinin ihtiyaçlarına özel çözümler üreten Brisa, aynı zamanda, tüm lastikleri kayıt altına alan internet tabanlı bir sistem olan lastik takip programı TMP+’ı ile Kâmil Koç’un araç başı ve toplam lastik operasyon maliyetlerini takip edebilmesini mümkün kılacak.
Brisa, iş ortağı Kamil Koç’a özel servis kurdu
Törende konuşma yapan Kâmil Koç Genel Müdürü Cengiz Doğan ise “Bu iş birliğini bizler için son derece önemli. 1926 yılına dayanan, köklü geçmişe sahip Kamil Koç bugün Türkiye’nin lider karayolu yolcu taşımacılığı şirketi konumunda. Yaklaşık 1.100 araca sahip genç filomuzla bugün sektörümüzün ana taşıyıcısı konumundayız. Sahip olduğumuz güçlü filomuzun operasyonunu en verimli şekilde yürütebilmesi için güçlü iş ortaklarına ihtiyacımız var. Özelikle lastiklerin yakıt tasarrufu konusunda etkisini de göz önüne alacak olursak bu anlamda da projenin şirketimize yapacağı katkıları önemsiyoruz. Bizim için olmazsa olmaz seyahat güvenliği, yapılan işbirliği ile seyahat güvenliğini noktasında da önemli kazanımlar elde edilecek. Sektörümüz için ilk olma niteliği taşıyan Kâmil Koç Kaptan Akademisi eğitimlerine verdikleri katkı için de Brissa’ya ayrıca teşekkür ediyorum. Arzumuz daha uzun yıllar bu iş birliğini devam ettirmek” dedi.
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