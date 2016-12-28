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Scania elektrikli kamyonlar için çalışmalarına devam ediyor

Scania elektrikli kamyonlar için çalışmalarına devam ediyor

Tarih 28 Aralık 2016, 17:28

İsveç Interactive Enstitüsü (ICI), hem yayalara hem de kamyon şoförlerine 'geleceğin elektrikle çalışan kamyonu nasıl ses çıkarmalıdır' diye sorarak bir anket çalışması yaptı.

Scania, geleceğin araçları olarak gördüğü elektrikli kamyonlar için çalışmalarına devam ediyor. Elektrikli araçlar, dizel ve benzinli motora sahip araçlara göre daha sessizdir. Bu nedenle kabin içi ve lastik sesleri daha yüksek duyulmaktadır. Scania, elektrikli araçlarda, yayalar ve trafikteki diğer araçları ikaz edecek düzeyde motor sesini yapay olarak üretmeye hazırlanıyor. Bu amaçla İsveç Interactive Enstitüsü ile yapılan işbirliği kapsamında yayalara ve şoförlere “elektrikli motorla çalışan kamyonun sesi nasıl olmalı” sorusunu sordu ve çıkan sonuçlara göre geliştirmelerini yapıyor.

Sürücünün dikkatini çekmek

Araştırmalar sırasında elektrikli kamyonu test eden profesyonel sürücüler üç farklı motor sesini test ettiler.

İsveçli bilim adamı Johan Fogerlönn, sürücülerin alışık oldukları motor sesini duymalarının önemli olduğunu belirterek “motor sesi sürücünün, aracın normal çalışıp çalışmadığını ve aracın belirli durumlarda güç aldığını anlamasına yardımcı olur. Bizde elektrikli araç içinde bu sesi yaratmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Scania ayrıca testler sırasında ne tür seslerin sürücülerde stres yarattığını inceleyerek bu yönde çalışmalarını sürdürüyor.

Trafik güvenliğini artırmak

Elektrikli araçların sayısı arttığında yayaların karşılaşacağı kazaları önlemek için araçların dış ortama verdiği ses oldukça önemlidir. Fogerlönn sözlerine, “Bu araştırmamızda elektrikli araçlardan yayaların nasıl etkileneceğini araştırıyoruz. Yaptığımız araştırma sonuçlarına göre araçlara yayaların duyabileceği ve yanlarından araç geçtiğini fark etmelerini sağlayacak bir ses eklemenin faydalı olacağına karar verdik” şeklinde devam etti.

Scania, üretim gerçekleşene kadar araştırmalarına devam edecek. Scania, yapmış olduğu çalışmalar, AR-GE yatırımları, uzun kullanım ömrü, dayanıklılığı ve üstün performansı ile teknoloji öncülüğü yapmaya devam ediyor.

 

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