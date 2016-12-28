Çağ Lojistik, Bosna'dan düzenli tren taşımacılığı başlattı

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28 Aralık 2016, 17:15

Bir ilke daha imza atan Çağ Lojistik, Bosna-Hersek'ten Türkiye'ye ilk kez düzenli tren taşımacılığı yapıyor.

Çağ Lojistik A.Ş. tarafından bir "ilk" daha Türkiye ekonomisine kazandırıldı. Bosna-Hersek'ten Türkiye'ye ilk kez düzenli tren taşımacılığı ve lojistik operasyonuna başlayan Çağ Lojistik, ülkemize ekonomik değerler katmaya devam ediyor.

Yeni taşımacılık faaliyetinde, iki ülke arasında her hafta düzenli olarak sıvı yağ ve un taşınıyor. Karayoluna alternatif çok daha ekonomik ve rekabetçi olarak ön plana çıkan taşıma operasyonunda, ilk 3 ay içerisinde aylık ortalama 2000 ton taşıma hacmine ulaşıldı. Kısa sürede yüksek hacme ulaşan bu taşımacılık, iki ülke arasındaki ilk tren taşımacılığı olarak da dikkat çekiyor. Sevkiyatların her geçen yıl artarak büyütülmesi ve bir lojistik koridoru haline getirilmesi hedefleniyor. 2017'de yıllık hacmin 80 bin tona ulaşacağı tahmin ediliyor.



İthalatçılardan yoğun talep



Yeni kurulan hattın büyük bir açığı doldurduğunu belirten Türk ithalatçılardan sıvı yağ ve un taşınması konusunda yoğun talep geliyor. Özellikle İstanbul, Bursa ve Bandırma bölgesine düzenli sevkiyatlar yapılıyor. Bosna'yla Türkiye arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmasıyla taşımacılık faaliyetinde gözle görülür artış yaşanıyor.



Çağ Lojistik A.Ş. yeni rotalar için çalışmalarını hızlandırıyor



Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK'in Romanya-Türkiye İş Konseyi Başkan Yardımcılığı ve Lojistik İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi olan Yılmaz Soycan, yeni açılan hatla ilgili olarak; "Çağ Lojistik olarak ülke ekonomisi ve sektörün büyümesi için üzerimize düşen görevi yerine getirmenin ve yine bir ilke imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde bu ve benzeri çalışmaları arttırarak yeni lojistik ve taşımacılık rotaları oluşturmayı hedefliyoruz. Çağ Lojistik sektörüne ve ülkesine değer katan bir marka olmayı sürdürecek" dedi.