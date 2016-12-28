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Çağ Lojistik, Bosna'dan düzenli tren taşımacılığı başlattı
28 Aralık 2016, 17:15
Bir ilke daha imza atan Çağ Lojistik, Bosna-Hersek'ten Türkiye'ye ilk kez düzenli tren taşımacılığı yapıyor.
Çağ Lojistik A.Ş. tarafından bir "ilk" daha Türkiye ekonomisine kazandırıldı. Bosna-Hersek'ten Türkiye'ye ilk kez düzenli tren taşımacılığı ve lojistik operasyonuna başlayan Çağ Lojistik, ülkemize ekonomik değerler katmaya devam ediyor.
Yeni taşımacılık faaliyetinde, iki ülke arasında her hafta düzenli olarak sıvı yağ ve un taşınıyor. Karayoluna alternatif çok daha ekonomik ve rekabetçi olarak ön plana çıkan taşıma operasyonunda, ilk 3 ay içerisinde aylık ortalama 2000 ton taşıma hacmine ulaşıldı. Kısa sürede yüksek hacme ulaşan bu taşımacılık, iki ülke arasındaki ilk tren taşımacılığı olarak da dikkat çekiyor. Sevkiyatların her geçen yıl artarak büyütülmesi ve bir lojistik koridoru haline getirilmesi hedefleniyor. 2017'de yıllık hacmin 80 bin tona ulaşacağı tahmin ediliyor.
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